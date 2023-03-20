В Татарстане к выходным потеплеет до +11 градусов — средние температуры превысят норму на 6—8°С

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

К концу этой недели в Татарстане потеплеет до +11 градусов. В пятницу, субботу и в воскресенье, 24—26 марта, средние температуры превысят норму на 6—8°С, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Во вторник, 21 марта, в Татарстане местами, в основном в западных районах, ночью ожидается небольшой мокрый снег и дождь, а также туман, днем — только дождь. Ночные температуры составят от -3 до +2 градусов, дневные — от +4 до +9°С.

Ночью в среду, 22 марта, местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, температуры воздуха прогнозируются от 0 до +3 градусов. Днем существенных осадков не ожидается, потеплеет до +4..+9°С.

В четверг, 23 марта, на Татарстан кратковременно распространит влияние гребень повышенного давления. Существенных осадков не ожидается. Ночью температуры составят от 0 до -3 градусов, днем — от +6 до +11°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 24—26 марта, сохранится очень теплая погода, временами с дождями. Ночью температуры не опустятся ниже 0 градусов, днем ожидается от +6 до +11 градусов.

Сегодня, 20 марта, существенных осадков не ожидается, местами сохранится туман. Прогнозируется от 0 до +5 градусов.

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Татьяна Демина