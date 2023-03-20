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В Татарстане к выходным потеплеет до +11 градусов — средние температуры превысят норму на 6—8°С

12:30, 20.03.2023 5
В Татарстане к выходным потеплеет до +11 градусов — средние температуры превысят норму на 6—8°С
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

К концу этой недели в Татарстане потеплеет до +11 градусов. В пятницу, субботу и в воскресенье, 24—26 марта, средние температуры превысят норму на 6—8°С, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Во вторник, 21 марта, в Татарстане местами, в основном в западных районах, ночью ожидается небольшой мокрый снег и дождь, а также туман, днем — только дождь. Ночные температуры составят от -3 до +2 градусов, дневные — от +4 до +9°С.

Ночью в среду, 22 марта, местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, температуры воздуха прогнозируются от 0 до +3 градусов. Днем существенных осадков не ожидается, потеплеет до +4..+9°С.

В четверг, 23 марта, на Татарстан кратковременно распространит влияние гребень повышенного давления. Существенных осадков не ожидается. Ночью температуры составят от 0 до -3 градусов, днем — от +6 до +11°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 24—26 марта, сохранится очень теплая погода, временами с дождями. Ночью температуры не опустятся ниже 0 градусов, днем ожидается от +6 до +11 градусов.

Сегодня, 20 марта, существенных осадков не ожидается, местами сохранится туман. Прогнозируется от 0 до +5 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 16:03
    Весна идет, весне дорогу!
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    Анонимно 16:23
    главное, чтоб потом без резкого похолодания, -11 нам не надо
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    Анонимно 18:10
    да ну не, не будет уж таких морозов
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    Анонимно 16:31
    Хорошее дело.
    Девушки и женщины уже начали надевать короткие юбки.
    Но молодежь, кстати, не знает чем отличаются девушки от женщин.
    Да и не надо это им в обществе потребления.
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    Анонимно 18:11
    девушки и женщины их и не снимали)))
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