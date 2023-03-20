Продлен срок действия водительских прав, истекших в 2022 и 2023 годах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Срок действия водительских прав, истекших в 2022 году или истекающих в 2023-м, автоматически продлен на три года, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.



— Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлен на три года, — сказал он в ходе расширенной коллегии ведомства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 1 марта в России работает система электронных водительских прав начнет работать в штатном режиме. Для того чтобы воспользоваться новой системой электронных водительских прав, необходимо скачать приложение «Госуслуги Авто» и ввести свои данные, после чего сформируется уникальный QR-код.

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Маргарита Головатенко