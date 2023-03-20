В России начался досрочный период ЕГЭ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России стартовал досрочный период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Первые предметы, которые сдадут школьники, — география и литература. Экзамены пройдут 20 марта.



Участники досрочного периода смогут сдать ЕГЭ по русскому языку 23 марта, по базовой и профильной математике — 27 марта, по биологии, физике и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам — 30 марта, устную часть ЕГЭ по иностранным языкам — 3 апреля, ЕГЭ по обществознанию и информатике — 6 апреля, по истории и химии — 10 апреля.

Также предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов — с 12 по 19 апреля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как рассказывали в Рособрнадзоре, на сдачу экзаменов досрочно подали заявление 18,3 тысячи человек. Самыми популярными для сдачи стали русский язык (более 9 тысяч школьников), профильный уровень математики (5,8 тысяч), обществознание (5,5 тысячи) и биология (более 3,4 тысячи).

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Маргарита Головатенко