В Татарстане одобрены инвестпроекты на 88,5 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На первом в этом году заседании Инвестиционного совета Татарстана были одобрены восемь крупных проектов общей стоимостью 88,5 млрд рублей. Об этом сообщила журналистам глава АИР Талия Минуллина по окончании заседания.

Самые крупные из них — строительство логистического комплекса АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на территории Тукаевского района стоимостью 12 млрд рублей и складской комплекс АО «Нэфис Косметикс» стоимостью 7,5 млрд рублей.

Все заявленные проекты полностью будут осуществлены за счет частного капитала, а инициаторы логистических комплексов смогут получить землю без торгов, а также налоговые преференции.

— В текущей ситуации инвестиционная повестка особенно сложная, — отметила Талия Минуллина. — Сейчас частный инвестор, рискуя своим капиталом, должен быть уверен, что правила игры не будут изменены по ходу реализации. Проговаривали стабилизационные оговорки, государственные обязательства мы как регион можем на себя взять, возможность заключения офсетных контрактов.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце августа прошлого года «Нижнекамскнефтехим» и ОЭЗ «Алабуга» подписали соглашение о совместной работе по созданию индустриального парка «Этилен 600» в Нижнекамске. В сентябре ОЭЗ «Новгородская» под управлением «Алабуги» приняла резидентов на 3,5 млрд рублей.



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Луиза Игнатьева