В России за пять лет пресекли 50 нападений на школы на стадии приготовления

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В России за последние пять лет пресекли 50 нападений на учебные заведения, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии ведомства.



По его словам, трагедии, подобные произошедшей в Ульяновской области и Удмуртии, достаточно сложно предупредить без своевременного выявления причин девиантного поведения. В этом вопросе важна поддержка специалистов органов образования и здравоохранения.

МВД постоянно информирует регионы о системах профилактики по вопросам семейного и детского неблагополучия, оказания адресной помощи, устранения условий, способствующих нарушениям, указал Колокольцев.

По его словам, в РФ сократилось количество противоправных посягательств со стороны несовершеннолетних и в отношении них. Число подростков, совершивших преступления под воздействием алкоголя, сократилось на 14%, под воздействием наркотиков — на 13%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В январе этого года бывший ученик школы №8 Нижнекамска стал подозреваемым в уголовном деле о подготовке к убийству двух и более лиц. Дело возбудили в центральном аппарате Следкома по Татарстану 10 января по оперативным материалам полиции. По версии следствия, подозреваемый с августа по конец сентября 2022 года готовился совершить нападение на свою бывшую школу.

По данным Управления образования Нижнекамска, случай произошел в сентябре 2022 года. Студента с «обеспокоенностью» выявили в городском колледже нефтехимии и нефтепереработки благодаря одной из методик определения уровня тревожности детей. Власти заверили, что ситуация находится под контролем.



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Маргарита Головатенко