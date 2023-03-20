ЦБ обязал банки с октября использовать только российские сервисы по внутренним переводам

С октября банки должны будут использовать для передачи финансовой информации только российские сервисы и инфраструктуру, сообщает пресс-служба ЦБ.



Рассчитывается, что мера позволит обеспечить надежность, бесперебойность и безопасность обмена данными при проведении внутрироссийских операций.

— Информацию по таким операциям теперь необходимо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также Систему передачи финансовых сообщений Банка России, — говорится в сообщении регулятора.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в марте заявлял, что отключение России от международных систем SWIFT, Mastercard и Visa не повлияло на стабильность внутренних переводов. Он напомнил, что решения по отключениям от SWIFT, от систем Visa, Mastercard не повлияли на внутренние транзакции, поскольку действует собственная система передачи финансовых сообщений.

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Маргарита Головатенко