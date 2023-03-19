Власти Польши назвали условия начала войны с Россией

Польша готова стать прямым участником конфликта с Россией, если Киев утратит боевой потенциал. Об этом заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский.

— Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт, — цитирует его интервью телеканалу LCI «РИА Новости».

По мнению дипломата, украинский кризис — это прежде всего «сражение за базовые ценности и культуру Запада, поэтому так важно отстоять их».

Фото: pixabay.com

В конце ноября директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о планах Варшавы провести референдумы на территории Западной Украины, чтобы обосновать аннексию этой территории. По его словам, Польша форсирует подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов