«Зачастую изначально видно, что дело не имеет судебной перспективы»: главные тезисы Путина на коллегии МВД

«Вместе с тем, конечно же, вы должны и впредь, как я только что сказал, держать в поле зрения то, что происходит в экономической сфере»

Министерство внутренних дел России подвело итоги 2022 года, в котором приходилось бороться в фейками про Вооруженные силы, их дискредитацией и деятельностью националистических украинских формирований. Традиционно выступил на коллеги ведомства президент страны Владимир Путин, побывавший накануне в Мариуполе. В целом работу МВД он оценил положительно, обратив внимание на позитивную тенденцию в повышении раскрываемости преступлений, но указав при этом на необходимость быть решительнее и жестче в противодействии преступности. Подробнее — в материале «Реального времени».

Похвала и наказы

Начал свое выступление Владимир Путин с хороших новостей: за прошлый год МВД России улучшило несколько важных показателей, в том числе добилось повышения раскрываемости преступлений, стало активнее обеспечивать безопасность дорожного движения, порядок на улицах, в местах массового пребывания граждан и на транспорте. Похвалил глава государства и за последовательное пресечение попыток «разного рода радикалов дестабилизировать общественно-политическую ситуацию» в стране.

Однако несмотря на улучшение показателей, стремиться МВД России есть куда.

— Сегодня важно последовательно двигаться дальше, еще более решительно и жестко противодействовать преступности. Безусловно, это требует от сотрудников органов внутренних дел постоянной готовности, умения быстро и четко ориентироваться в нештатных ситуациях, — указал Владимир Путин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Поручил он усилить работу с преступностью — «отдача от этой работы должна год от года повышаться, результаты расти». Особое внимание уделять потребуется предупреждению совершения уголовно наказуемых деяний подрастающим поколением. По общему правилу, за преступление несовершеннолетние несут ответственность с 16 лет, но по отдельным статьям наказать их могут и с 14 лет.

— Здесь также крайне важен всесторонний, системный подход, поэтому поручил правительству и администрации президента России разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде, — рассказал глава государства.

Напомним, Владимир Путин напомнил и о разгуле экстремистских настроений. Бороться с ними сотрудников МВД он призвал во взаимодействии с представителями религиозных конфессий, молодежных и других общественных организаций. Распространение экстремистской идеологии необходимо пресекать, поручил президент.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как Путин учил вести уголовные дела по экономическим статьям УК

Вновь заговорил Владимир Путин и об экономических составах преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом России. Позиция у него все та же — системную работу по декриминализации целого их ряда надо продолжать, чтобы облегчить и без того тяжелое бремя бизнесменов, столкнувшихся с санкционным давлением со стороны Запада после начала специальной военной операции. Они, по словам президента, «действуют в сложных условиях и тем не менее достойно справляются с острыми вызовами, обеспечивают развитие экономики».

Он напомнил, что в этом году в послании Федеральному собранию он поручил продолжить системную работу по декриминализации ряда так называемых экономических составов преступлений и уточнил, что это означает для МВД. Совместно с членами парламента, кабмином и представителями деловых сообществ ведомство должно заниматься совершенствованием законодательства, чтобы «ликвидировать в правовых нормах «размытые», двусмысленные формулировки, обеспечить более четкое правовое регулирование экономической жизни в стране».

— Большое значение имеет и правоприменительная практика. Прошу контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей. Зачастую уже изначально видно, что дело не имеет судебной перспективы. Тогда и заводить его не нужно, просто дестабилизируем работу целых трудовых коллективов и предприятий. Это абсолютно недопустимо, обращаю ваше внимание, — заявил Владимир Путин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Расследовать уголовные дела по экономическим статьям он поручил без негативного влияния на работу предприятий: уголовные дела не должны сказываться на работе и трудовых коллективах.

— Конечно, законность надо соблюдать, безусловно. Но вы понимаете, о чем я говорю. Экономика — чрезвычайно важная сфера нашей деятельности вообще, а сегодня в особенности, — обратил внимание президент.

Быть мягче он поручил и при выборе уголовно-процессуальных мер пресечения в отношении предпринимателей. По возможности их надо оставлять на свободе, обходясь, например, подпиской о невыезде, залогом или домашним арестом.

— Вместе с тем, конечно же, вы должны и впредь, как я только что сказал, держать в поле зрения то, что происходит в экономической сфере, жестко пресекать правонарушения, использование незаконных теневых схем и, конечно, хищений бюджетных средств, прежде всего выделяемых сегодня на реализацию гособоронзаказа, нацпроектов, наших демографических мер, программ импортозамещения и поддержки бизнеса, — напутствовал сотрудникам МВД Владимир Путин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чувствительная тема

— Отдельно хотел бы остановиться на такой чувствительной теме, как миграция, — заявил Владимир Путин после краткой инструкции по расследованию уголовных дел в отношении российских предпринимателей. Здесь он тоже обозначил МВД основные векторы работы.

Во-первых, ведомству поручено быстро отладить все административные процедуры, связанные с миграцией, во-вторых, максимально перевести их в «цифру», и в-третьих, сделать понятными, четкими и доступными. Это касается получения иностранцами российского гражданства, вида на жительство, разрешения на работу и так далее.

— Большая прозрачность административных процедур, безусловно, позволит обеспечить и более эффективный контроль за миграционной обстановкой в стране, что имеет принципиальное значение для национальной безопасности, — заявил Владимир Путин, призвав МВД плотнее работать с коллегами и экспертами из правительства и профильных ведомств.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмину, Совбезу, Госсовету, МВД и другим правоохранительным органам он поручил разработать комплексные предложения по дальнейшему развитию миграционной политики, отработав все вопросы с регионами. Дедлайн — 1 июля 2023 года.

— Повторю: с учетом долгосрочных интересов и задач развития страны важно комплексно посмотреть на проблему миграции, оценить, какие специалисты, в каких регионах и отраслях особенно востребованы, какими компетенциями они должны обладать, каковы требования к уровню их образования и общей культуры. Здесь множество факторов, и их нужно, конечно, все учесть, — объяснил глава государства.

Впечатляющая цифра по IT-преступлениям

Обратил внимание Владимир Путин на впечатляющую статистику по преступлениям с использованием информационных технологий. По итогам прошлого года их число превысило полмиллиона и составило четверть от всех преступлений.

Причина, по словам президента, ясна — развитие информационных технологий. В связи с этим он указал на важность постоянного информирования граждан о новых разновидностях подобных преступлений. Их он призвал учить, как можно обезопасить себя от этих преступлений. Задача — повысить «цифровую» грамотность россиян.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Путин нацелил на поиск новых методов борьбы с наркоугрозой

Еще одна проблемная тема в России — незаконный оборот наркотиков. Противодействие таким преступлениям Владимир Путин назвал ключевой задачей органов внутренних дел.

— Важно и дальше действовать здесь системно и наступательно, не только бороться с «верхушкой» проблемы — наркодилерами и мелкими торговцами этой отравой, но прежде всего уничтожать финансовую и другую инфраструктуру, выявлять крупных организаторов, тех, кто стоит за наркобизнесом, пресекать трансграничные каналы поставок и деятельность подпольных нарколабораторий, в целом искать более эффективные методы и технические решения в борьбе с наркоугрозой, совершенствовать профильное взаимодействие с заинтересованными госорганами — ФСБ, ФТС, ФСИН, Росфинмониторингом, — укреплять международное сотрудничество в этой сфере, — заявил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новые регионы под защитой МВД

Отдельно в своем выступлении он отметил работу сотрудников МВД в ходе специальной военной операции, которая продолжается уже почти 13 месяцев — с 24 февраля 2022 года. В результате ее проведения, напомним, поле деятельности ведомства расширилось за счет присоединения к России новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Оперативно комплектовать в них территориальные структуры МВД — один из приоритетов деятельности ведомства, указал Владимир Путин.

— Как говорил на недавней коллегии прокуратуры, обязательно надо задействовать и местные кадры, людей, которые на деле доказали свою порядочность, надежность и профессионализм. Прошу также полностью обеспечить новые подразделения современной спецтехникой, информационными системами и средствами связи, — заявил президент России.

Фото: kremlin.ru/ТАСС

По его словам, сотрудники МВД должны сделать так, чтобы каждый житель новых российских регионов чувствовал себя под защитой закона и был уверенным в своевременной помощи полицейских. В связи с этим он поручил «организовать эту работу так, чтобы волнующие людей вопросы решались в кратчайшие сроки».

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