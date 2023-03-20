Культурно-досуговый центр Ново-Савиновского района Казани расположится у парка Победы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Казани определили место, на котором построят культурно-досуговый центр Ново-Савиновского района. Для этого выделили земельный участок площадью 6 240 квадратных метров у парка Победы, рассказал глава Авиастроительного и Ново-Савиновского района города Фанис Нурмухаметов на «деловом понедельнике».

На сегодняшний день Ново-Савиновский район Казани единственный, где нет своего культурно-досугового центра.

Скриншот трансляции

О том, что в Казани есть необходимость расширения сети культурных центров, говорил начальник Управления культуры города Азат Абзалов. В планах построить пять таких объектов.



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Татьяна Демина