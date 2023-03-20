Россия в январе вышла на первое место по поставкам газа в Китай

В январе этого года Россия стала лидером по поставкам в Китай природного газа, общие поставки составили 2,7 млрд куб. м, сообщает таможня КНР.



Россия вышла вперед с большим отрывом от других крупных поставщиков, таких как Туркменистан и Катар, поставивших по 2,2 млрд куб. м, и Австралии — 1,9 млрд куб. м.

По трубопроводным поставкам с января 2023 года произошел очередной рост согласно ранее определенному графику. «Газпром» поставил по магистрали «Сила Сибири» в Китай почти 2 млрд куб. м газа. Поставки СПГ добавили еще 770 млн куб. м.

Общий импорт в январе 2023-го год к году показал рост на 1% — до 11,3 млрд куб. м. Импорт сжиженного природного газа в январе вырос впервые после непрерывной серии из 13 месяцев падения.

Фото: pixabay.com

В феврале этого года Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту.

24 февраля казахская компания Qazaq Gaz предложила «Газпрому» изучить возможность строительства нового транзитного газопровода по маршруту из России в Китай. По мнению представителей казахстанской организации, этот трубопровод может быть задействован в газификации восточных районов страны.

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Маргарита Головатенко