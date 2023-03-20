Россия заняла 70-е место в рейтинге счастливых стран

Россия заняла 70-е место в ежегодном Всемирном докладе счастья (World Happieness Report), который готовится группой экспертов по заказу ООН. Ранее страна занимала 80-е место, сообщает ТАСС.



Самой счастливой страной в мире шестой год подряд признается Финляндия, рядом расположились Дания и Исландия. Четвертую строку занял Израиль, поднявшись с девятой позиции. В лидерах остались Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия. США расположились на 15-й строчке, Германия — на 16-й, Великобритания — 19-я.

Из числа бывших республик СССР в рейтинг попали Литва (20-е место), Эстония (31-е), Латвия (41-е), Казахстан (44-е), Узбекистан (54-е), Киргизия (62-е), Армения (79-е), Таджикистан (80-е), Грузия (90-е), Украина (92-е).

На последних местах в рейтинге оказались Афганистан и Ливан, они заняли 137-е и 136-е места соответственно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Всемирный доклад счастья публикуется ежегодно с 2012 года. Исследователи определяют уровень счастья населения по таким показателям, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции, результаты опросов общественного мнения. За основу берут средние показатели, собранные за трехлетний период.

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство (82%) россиян считают себя счастливыми людьми. В группе тех, кто называет себя счастливыми, составляющими счастья чаще всего называли семью (24%), здоровье свое и близких (21%), общую удовлетворенность жизнью (20%) и хорошую работу (19%).

В подкасте «Реального времени» нейрофизиолог Елена Пантюхина, педагог, генератор образовательных событий, лектор, соавтор курса «Нейропедагогика погружения» разговаривает с Анной Саушиной о том, почему нас ничего не радует. Вторая часть расшифровки этой беседы — о том, зачем нам рефлексы, как не убить в ребенке любопытство, можно ли заставить себя видеть хорошее в жизни и зачем это делать, а еще — о том, как в буквальном смысле бежать за радостью.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко