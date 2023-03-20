Новости общества

23:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава Башкирии прокомментировал падение минарета мечети «Ар-Рахим»

14:18, 20.03.2023 2
Глава Башкирии прокомментировал падение минарета мечети «Ар-Рахим»
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Башкортостану

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал падение купола одного из минаретов строящейся мечети «Ар-Рахим». На еженедельном оперативном совещании правительства в ЦУРе он заявил, что вокруг инцидента начались «глупые предрассудки».

— Надо просто посмотреть: у любой проблемы всегда есть конкретная фамилия, звание и должность человека. Есть еще такие понятия, как разгильдяйство или глупость, халатность по отношению к строительству таких объектов, — сказал он.

Сейчас назначено проведение строительной экспертизы уцелевших минаретов. При необходимости все три купола укрепят. Упавший купол уже не подлежит восстановлению, рассказал советник главы республики по инвестиционной деятельности и инфраструктурным проектам Ридаль Саитов. ДУМ республики заключил договор с ЗАО инженерным центром «Грант» из Волгодонска, чтобы изготовить и установить верхнюю часть конструкции поврежденного минарета.

Среди возможных причин Саитов назвал нарушение конструкции при установке и консервацию объекта не в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Хабиров подчеркнул, что у региона республики нет возможности выделить деньги на строительство мечети как минимум до 2025 года. Однако он пообещал, что объект все же достроят.

13 марта порывистый ветер снес минарет мечети «Ар-Рахим» в 588-м квартале Уфы. Целостность здания не была нарушена, никто не пострадал.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
Общество Башкортостан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:40
    фактически признался, что у них в республике сплошное разгильдяйство и глупость. вот и весь его "без якшырак булдырабыз".
    Ответить
  • Анонимно 15:43
    Это не разгильдяйство и тем более не глупость. Все очень даже бонально , казнокрады и коррупция . УКРАЛИ у ВСЕВЫШНЕГО , не побоялись . А чего бояться если прокуратура и след .комитет тоже НЕ ВИДЯТ . Они думали и ТАМ на ВЕРХУ не заметят , ан нет ПРИНЯЛ МЕРЫ . Пока НАРОДА там не было .
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также