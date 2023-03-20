Глава Башкирии прокомментировал падение минарета мечети «Ар-Рахим»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Башкортостану

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал падение купола одного из минаретов строящейся мечети «Ар-Рахим». На еженедельном оперативном совещании правительства в ЦУРе он заявил, что вокруг инцидента начались «глупые предрассудки».



— Надо просто посмотреть: у любой проблемы всегда есть конкретная фамилия, звание и должность человека. Есть еще такие понятия, как разгильдяйство или глупость, халатность по отношению к строительству таких объектов, — сказал он.

Сейчас назначено проведение строительной экспертизы уцелевших минаретов. При необходимости все три купола укрепят. Упавший купол уже не подлежит восстановлению, рассказал советник главы республики по инвестиционной деятельности и инфраструктурным проектам Ридаль Саитов. ДУМ республики заключил договор с ЗАО инженерным центром «Грант» из Волгодонска, чтобы изготовить и установить верхнюю часть конструкции поврежденного минарета.

Среди возможных причин Саитов назвал нарушение конструкции при установке и консервацию объекта не в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Хабиров подчеркнул, что у региона республики нет возможности выделить деньги на строительство мечети как минимум до 2025 года. Однако он пообещал, что объект все же достроят.

13 марта порывистый ветер снес минарет мечети «Ар-Рахим» в 588-м квартале Уфы. Целостность здания не была нарушена, никто не пострадал.



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Маргарита Головатенко