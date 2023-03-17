Итоги дня: ордер на арест Путина, сохранение ключевой ставки ЦБ, первые отпуска мобилизованных
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 17 марта:
- Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что РФ не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и его решения считает ничтожными.
- Львова-Белова назвала выдачу Международным уголовным судом ордера на свой арест оценкой работы по помощи детям граждан России, оказавшимся в зонах военных действий: «...Были санкции всех стран, даже Японии, в отношении меня, сейчас — ордер на арест. Интересно, что же будет дальше? Ну а мы продолжаем работать».
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию, заявил: «Любые нападки на президента РФ расцениваем как агрессию против нашей страны». По его словам, «дурь, прозвучавшая из Гааги, говорит об одном: у Запада истерика».
- Президент Сербии Александар Вучич считает, что ордер МУС на арест Владимира Путина является шагом к крупнейшему конфликту в истории человечества: «Единственное, что точно, что это эскалация, у которой нет конца. <...> Я задаюсь вопросом, хватит ли у кого-нибудь ума не доводить это до конца, и понимает ли кто-нибудь, к каким последствиям это приведет».
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на решение заявила, что решения МУС не имеют для России «никакого значения», в том числе с правовой точки зрения:
- Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца. Накануне об этом рассказали в МИД России. Договор не предполагает каких-либо специальных механизмов продления.
- Правительство РФ утвердило постановление о дополнительной индексации социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%.
- Владимир Путин подписал указ о назначении Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Также Путин назначил военным прокурором объединенной группировки войск генерал-майора Алексея Найду.
- Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20—22 марта по приглашению президента Владимира Путина. Главы государств обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем», а также подпишут ряд двухсторонних документов.
- Распоряжением президента Российской Федерации Рустаму Минниханову объявлена благодарность президента России за вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан и достигнутые успехи в области жилищного строительства.
- Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. В ЦБ добавили, что в стране восстанавливается деловая и потребительская активность. При этом ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски.
- Глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос о поисках иностранными регуляторами российских резервов за рубежом, ответила, что ничем помочь не сможет.
- Центробанк также выразил мнение, что россияне должны иметь право бесплатно переводить свои средства между банками в пределах застрахованной суммы — 1,4 миллиона рублей. На сегодняшний день в Системе быстрых платежей (СБП) в месяц можно бесплатно переводить лишь до 100 тысяч рублей между счетами разных клиентов. Если же сумма перевода окажется выше, то тогда она облагается комиссией, которая не может быть больше, чем 0,5%, и превышать 1,5 тысячи рублей. Чем может помочь такое решение и является ли оно «свежим» — в материале «Реального времени».
- В соседней с Татарстаном Республике Марий Эл раздают повестки для уточнения военно-учетных специальностей и упорядочивания документов. Учебные сборы подготовки офицеров пройдут на базе Казанского высшего танкового командного училища с 17 марта по 26 апреля. В пресс-службе администрации Марий Эл объяснили, что все сборы проходят в плановом режиме.
- Ректором Болгарской исламской академии стал заслуженный юрист Татарстана, экс-председатель Конституционного суда республики Фархат Хуснутдинов. Решение об избрании принято на совете учредителей образовательного учреждения.
- Владимир Путин заявил, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер. Он пообещал, что Россия сделает все для предотвращения любых угроз. Президент также подчеркнул, что, несмотря на все вызовы и трудности, власти будут последовательно и системно решать задачи ускоренного социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
- Общий ущерб от февральских землетрясений в Турции превысил $105 млрд. Отмечается, что материальный ущерб составил 1,6 трлн лир, а общие убытки адекватны 9% прогнозируемого ВНП Турции в текущем году. Общий ущерб от землетрясений в Кахраманмараше и Хатае оказался в шесть раз выше, чем после землетрясений в 1999 году в районе Мраморного моря.
- В мэрии Казани в ответ на критику и жалобы жителей на ямы на Третьей транспортной дамбе рассказали, что проект реконструкции существует, однако на него не выделили денег. А основные провалы планируется устранить в рамках ближайшего ямочного ремонта.
- Как избирали меру пресечения полпреду Дагестана в Казани, почему дело против политика возбудили в Следкоме, а расследуют в МВД и считают ли силовики обращение Магомеда Муслимова в суд Махачкалы этапом вымогательства? Подробности — в репортаже «Реального времени». Добавим, что суд после изучения материалов санкционировал арест политика на 2 месяца — до 15 мая.
- Вице-премьер России Виктория Абрамченко, курирующая национальный проект «Экология», призвала жителей страны не покупать каждый сезон новые джинсы. Она объяснила, что при производстве джинсов используется слишком много воды, Абрамченко предложила россиянам задумываться перед покупкой товаров над тем, как их можно будет утилизировать.
- России понадобится к 2030 году около одного миллиона специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сейчас в России их насчитывается всего около 100 тысяч человек. Это около 10% от прогнозируемой потребности.
- Генеральный директор и владелец татарстанской сети пекарен «Жар-Свежар» Ирек Галиев регистрирует новый логотип для своих заведений. Как нам рассказал предприниматель, обновление товарного знака является лишь частью масштабного ребрендинга, который длится более года. Так, в пекарнях обновят не только вывески, но и интерьер, работа над которым подходит к завершению.
- Вахитовский суд Казани вынес обвинительный приговор по уголовному делу о растрате в «Тимер Банке» 936 млн рублей. Бывший председатель совета директоров «Тимер Банка», он же первый зампред правления ТФБ Рамиль Насыров наказан 3 годами и 3 месяцами колонии общего режима, на месяц меньше сидеть бывшему главе правления этого банка Айрату Камалову. Добавим, что заочно по этому делу обвинен и арестован бывший «игорный король» из Татарстана Рашид Таймасов, глава «Роял Тайм Групп».
- АО «Казань Арена» намерена выделить 1,5 млн рублей на демонтаж сезонного ледового катка на территории стадиона «Ак Барс Арена». По сравнению с прошлым годом демонтаж катка у стадиона «Ак Барс Арена» обойдется дешевле: в прошлом году на эти работы потратили 1,7 млн рублей.
- В ближайшее время будет перекрыта дорога в обе стороны по улице Химической от улицы Васильченко до Тэцевской. Это произойдет из-за прорыва на сетях МУП «Водоканал». Участок перекроют до устранения аварии.
- Суммарный объем экстренных заимствований банков у Федеральной резервной системы (ФРС) США достиг за неделю рекордных $164,8 млрд. Некоторые банки воспользовались новой кредитной линией, открытой ФРС на этой неделе, которая дает возможность взять кредит на год, — всего взяли $11,9 млрд за отчетный период, а объем кредитов на срок до 90 дней составил около $152,8 млрд. Около $142,8 млрд регулятор также направил на нужды, касающиеся урегулирования ситуации, связанной с крахом Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank.
- Киберспортивная команда Virtus.pro была продана за 174 миллиона рублей. В IV квартале 2022 года группа подписала соглашение о продаже и передала контроль над дочерней компанией Virtuspro Ltd. Балансовая стоимость проданного актива составила 161 млн рублей.
- В Казани 41-летнего начальника отдела полиции №2 «Вишневский» Вячеслава Кочетова заподозрили в посредничестве во взяточничестве. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ. Свою вину подозреваемый признал лишь частично. Мужчину отправили под домашний арест. Именно такую меру пресечения и просил Следком. Под домашним арестом Кочетов будет находиться до 16 мая.
- Генпрокуратура России признала нежелательной организацию «Форум свободных народов пост-России*», которая базируется в Польше. Там подчеркнули, что в качестве постоянных экспертов на сессиях форума выступают лидеры этносепаратистских движений и иностранные спикеры с выраженной «антироссийской настроенностью».
- Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего мужчины. Его обвиняют по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой), пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой).
- По итогам 2022 года в Приволжском федеральном округе (ПФО) суммарный объем частных инвестиций по проектам института кураторства составил 165 млрд рублей, также созданы свыше 22 тысяч рабочих мест. В целом ПФО находится на четвертом месте по уровню достижения плановых показателей по всем проектам.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на начало процесса ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. По словам турецкого президента, финская сторона выполнила свою часть договоренностей и потому он не видит причин и дальше откладывать процесс ратификации.
- Индия ограничила срок пребывания россиян в стране до 180 дней в год. Период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан России по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней.
Ключевые события 387-го дня специальной военной операции на Украине:
- Министр обороны России представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции.
- В Казань из зоны специальной военной операции прибыла первая партия мобилизованных жителей города, которым был предоставлен двухнедельный отпуск. Как рассказали вернувшиеся солдаты, с ними работали хорошие инструкторы. Бойцов обучили необходимым навыкам, которые помогли им на передовой.
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Берестовое Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики.
- На Красно-Лиманском направлении в ходе активных действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.
- На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 25 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная артиллерийская установка «Акация».
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 82 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах.
- В районе населенного пункта Мирное Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.
- Кроме того, в районе населенного пункта Редкодуб Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и тактическая ракета «Точка-У».
- Также за сутки уничтожены четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Корсунка, Голая Пристань Херсонской области, Рубежное Луганской Народной Республики, Котляровка и Ольшана Харьковской области.
*организации, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры.
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Илина ХакимоваОбществоИнфраструктураВластьПромышленностьАгропромЭкономикаФинансыБанкиТехнологии
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