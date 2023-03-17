Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, об этом сказано на сайте суда.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на решение заявила, что решения МУС не имеют для России «никакого значения», в том числе с правовой точки зрения:

— Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными, — указала она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее указывал, что Россия не признает Международный уголовный суд и его юрисдикцию.

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Маргарита Головатенко