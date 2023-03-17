Турция согласилась начать ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на начало процесса ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО.
— Турция начинает процесс утверждения заявки Финляндии в НАТО. Вопрос будет рассмотрен в турецком парламенте, — приводит его слова агентство Andalou.
По словам турецкого президента, финская сторона выполнила свою часть договоренностей и потому он не видит причин и дальше откладывать процесс ратификации.
В начале февраля Эрдоган заявлял, что Анкара не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО. Свою позицию в данном вопросе турецкий лидер объяснил событиями в Стокгольме 21 января, когда основатель и лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед турецким посольством. Однако президент Турции подчеркивал, что страна положительно относится к Финляндии в вопросе вступления в Североатлантический альянс.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин отмечала, что страна сохраняет стремление вступить в Североатлантический альянс вместе со Швецией.
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