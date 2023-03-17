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Турция согласилась начать ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО

18:02, 17.03.2023
Турция согласилась начать ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на начало процесса ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО.

— Турция начинает процесс утверждения заявки Финляндии в НАТО. Вопрос будет рассмотрен в турецком парламенте, — приводит его слова агентство Andalou.

По словам турецкого президента, финская сторона выполнила свою часть договоренностей и потому он не видит причин и дальше откладывать процесс ратификации.

Фото: wikimedia.org

В начале февраля Эрдоган заявлял, что Анкара не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО. Свою позицию в данном вопросе турецкий лидер объяснил событиями в Стокгольме 21 января, когда основатель и лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед турецким посольством. Однако президент Турции подчеркивал, что страна положительно относится к Финляндии в вопросе вступления в Североатлантический альянс.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин отмечала, что страна сохраняет стремление вступить в Североатлантический альянс вместе со Швецией.

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Маргарита Головатенко
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