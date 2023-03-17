В Казани проведут военные сборы офицеров из Марий Эл — в регионе раздают повестки

В соседней с Татарстаном республике Марий Эл раздают повестки для уточнения военно-учетных специальностей и упорядочивания документов. Учебные сборы подготовки офицеров пройдут на базе Казанского высшего танкового командного училища с 17 марта по 26 апреля.



— Все происходит в плановом режиме. Ежегодно начальником Генерального штаба ВС РФ утверждается план проведения военных сборов с гражданами, пребывающими в запасе. В последние годы по ряду причин, в том числе и из-за пандемии, подобные сборы реально не проводились, — рассказали в пресс-службе администрации главы Марий Эл.

Размещение и все бытовые вопросы организуют в соответствии с требованиями Устава внутренней службы Вооруженных сил России, заверяют власти.

Фото: mari-el.gov.ru

В начале недели пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведется никаких обсуждений по поводу новой волны частичной мобилизации. В то же время работа по обновлению базы данных и уточнений в военкоматах ведется постоянно.

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Айрат Назипов