Общий ущерб от землетрясений в Турции превысил $105 миллиардов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Общий ущерб от февральских землетрясений в Турции превысил $105 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий департамент казначейства.

— Общий ущерб от землетрясений в Кахраманмараше и Хатае в шесть раз выше, чем после землетрясений в 1999 году в районе Мраморного моря. Ущерб от «стихийного бедствия века» составил порядка 2 трлн турецких лир, — говорится в документе департамента.

Отмечается, что материальный ущерб составил 1,6 трлн лир, а общие убытки адекватны 9% прогнозируемого ВНП Турции в текущем году.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

8 марта министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи сообщил, что Турция получила ущерб от землетрясений на сумму порядка $80 млрд. Также он добавил, что некоторые провинции на 40% меньше стали производить продукцию на экспорт. Помимо этого Киршчи оценил состояние города Адана. Министр рассказал, что там находятся 2 тысячи поврежденных зданий, которые подлежат сносу.

В феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала в срочном порядке выделить $84,5 миллиона на поддержку здравоохранения Турции и Сирии, которые пострадали от землетрясений. Согласно последним данным, только в Турции землетрясение унесло жизни более 48 тысяч человек.



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Максим Кокунин