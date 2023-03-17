Дело полпреда Дагестана: выиграл суд в Махачкале — оказался в СИЗО Казани

Строитель-ответчик обжаловал взыскание долга в 6,7 млн рублей... в правоохранительные органы

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Как избирали меру пресечения полпреду Дагестана в Казани, почему дело против политика возбудили в Следкоме, а расследуют в МВД и считают ли силовики обращение Магомеда Муслимова в суд Махачкалы этапом вымогательства? Подробности — в репортаже «Реального времени».

СК заниматься делом о вымогательстве не стал



Это уголовное дело расследует Главное следственное управление по Татарстану. Однако возбуждалось оно в начале февраля 2022 года в 1-м отделе по особо важным делам Следкома, который специализируется на тяжких и особо тяжких преступлениях. К примеру, сотрудники данного отдела направляли в суд дело историка-«маньяка» Игоря Птицина, признанного виновным в трех убийствах и серии нападений на девушек и женщин.

Вымогательство без нанесения тяжких телесных относится к подследственности сотрудников полиции, и в данном случае возбужденное дело было направлено в ГСУ МВД по РТ. Причем после задержания подозреваемого от комментариев отказались оба ведомства.

Источники «Реального времени» отмечают кратчайшие сроки при проведении доследственной проверки — от подачи заявления до возбуждения прошли лишь сутки.

Напомним, с заявлением о вымогательстве в полицию обратился Геннадий Старостин, гендиректор казанского торгового дома «Бел-та» и ООО «Хозрасчетный ремонтно-строительный участок «Казанский». По версии потерпевшего, преступные требования о возврате несуществующего долга ему начали выдвигать больше года назад, причем угрожали расправой.



15 марта следствие приняло решение о задержании Муслимова. В тот же день он оказался в изоляторе временного содержания, откуда его вывезли лишь утром сегодняшнего дня — на допрос. Вчера проводить следственные действия с этим задержанным полицейские не стали. Вероятно, потому что их позиция им давно известна — ведь дело расследуется с февраля.

Сегодня полпред был допрошен в качестве обвиняемого. С претензиями МВД не согласился. И в суд поступило ходатайство об аресте.

Фото: addnt.ru

Заметим, должность полномочного представителя своей республики в РТ Муслимов занимает с 2016 года. Ему — 43 года, является дипломированным юристом. Год назад возглавил еще татарстанское общественное объединение народов Дагестана. После избрания руководителем обещал соотечественникам: «Во благо республики и дагестанского народа, который проживает в Казани и в Республике Татарстан, буду стараться и помогать людям в разных сферах деятельности».

МВД: «Оказал активное сопротивление при задержании»

На суд Магомеда Муслимова привезли сотрудники СОБРа в черных балаклавах в сопровождении видеооператора пресс-службы МВД. Позже подошли двое родственников задержанного. Оба уверены — Муслимов ни в чем не виноват. Сам он на вопросы корреспондента «Реального времени» об обвинениях в свой адрес обронил лишь одну фразу: «Это все неправда».

На заседании суда задержанный представился отцом четырех детей, младшим из которых 3 и 6 лет соответственно. Сказал, что с ходатайством следователя МВД не согласен, имеет постоянное место жительства и работы в Казани на должности полномочного представителя Дагестана.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В свою очередь следователь ГСУ МВД Татарстана Фанис Гарипов уверял суд, что ходатайство об аресте связано и с отсутствием места жительства и работы в Татарстане, и с тем, что Муслимов «оказал активное сопротивление при задержании». А еще с тем, что он может оказать давление на потерпевшего и свидетелей и передать информацию предполагаемым, но пока не установленным сообщникам.

— В ходе предварительного следствия установлено, что с июля по август 2021 года Муслимов по сговору с неустановленными лицами в целях незаконного обогащения и под угрозой физического насилия требовали от [Геннадия] Старостина передачи указанной суммы — 6 млн 700 тысяч рублей, — обозначил фабулу выдвинутого обвинения полпреду представитель МВД.

Уточнить, как именно сопротивлялся Муслимов полиции, следователь в перерыве заседания отказался. Сам задержанный в разговоре с «Реальным временем» отрицал какие-либо попытки скрыться либо создать помехи: «Меня вытащили из машины и положили на капот. Все».

— Никакого насилия человеку никогда не делал. За 43 года я впервые нахожусь в полиции. Никогда не грубил. Тем более [потерпевшему по делу] Старостину — это взрослый человек, я не знаю, откуда эти завистники, — выразил он отношение к ходатайству МВД в суде.

Адвокат задержанного: «Не убил, не угрожал, в горы не вывозил»

Защитник обвиняемого Марсель Шагиахметов представил суду копии документов из гражданского дела махачкалинского суда — договор займа, расписку о получении денег Старостиным. «Оригинал из Дагестана едет», — уточнил он.

Шагиахметов подчеркнул: «Мы полностью не согласны с обвинением... На очной ставке заявитель не ответил — если он несколько лет опасался угроз, то почему пошел в полицию лишь после вынесения решения [о взыскании с него 6,7 млн]?».

Защитник обвиняемого Марсель Шагиахметов (крайний справа) представил суду копии документов из гражданского дела махачкалинского суда — договор займа, расписка о получении денег Старостиным. Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Нашлись у адвоката вопросы и к следователю — он обратил внимание, что в постановлении о возбуждении дела период преступления был куда шире — с лета 2020 года. А изменился он как раз после очной ставки, когда Старостин сообщил, что познакомился с Муслимовым лишь летом 2021 года. Последний, впрочем, уверяет — представленные в гражданский суд документы по займу являются подлинными, а не фиктивными, как считает следствие. Ведь экспертизы, подтверждающей версию МВД, просто нет.

Шагиахметов предлагал суду отказать в аресте ввиду недостаточных доказательств о причастности либо продлить срок задержания до 72 часов для более тщательной проверки. «Никого не убил, не угрожал, в горы не вывозил — пошел в законном порядке и взыскал свои средства», — пытался подчеркнуть абсурдность обвинений защитник.

Представитель прокуратуры РТ Руслан Сафин ходатайство поддержал: «Причастность подтверждается в том числе представленными доказательствами — допросами потерпевшего и свидетелей. Копией договора займа, который следствие считает фиктивным. Считаю, что избрание иной меры пресечения в настоящее время невозможно».

Представитель прокуратуры РТ Руслан Сафин ходатайство поддержал. Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Суд после изучения материалов санкционировал арест политика на 2 месяца — до 15 мая.

Махачкалинский суд установил факт долга перед полпредом

В открытых источниках представлена информация о наличии гражданского спора между полпредом и бизнесменом. В июле 2022-го Муслимов обратился с иском в Советский райсуд Махачкалы. Указал — в декабре 2019-го Старостин получил от него займ на 6 млн 700 тысяч рублей сроком на год и без начисления процентов, что подтверждается договором займа и распиской заемщика на второй странице этого договора. Документ предусматривал неустойку за невозврат денег в срок — 0,1% за каждый банковский день просрочки.

По мнению истца, Старостин обязательства не исполнил и долгое время уклонялся от возврата денег. Однако в августе 2021-го стороны заключили соглашение, где ответчик признал нарушение обязательств и договорился о рассрочке по полному возврату долга к 19 марта 2022 года. По истечении этого срока Муслимов обратился в суд, где просил взыскать 10,5 млн рублей (основной долг 6,7 млн рублей и набежавшие с декабря 2020 года проценты неустойки в 3,76 млн рублей).

4 августа суд вынес заочное решение в пользу истца, взыскав 6,7 млн основного долга и 500 тысяч рублей в качестве неустойки, посчитав в этой части требования Муслимова несоразмерными последствиям нарушения договора займа. Согласно судебному акту, ответчик Старостин был надлежаще извещен, но на процесс не приехал. Не участвовал в нем и Муслимов — его представители просили рассмотреть дело в их отсутствие.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В силу это решение не вступило — было отменено. Но 30 ноября тот же райсуд Махачкалы вновь удовлетворил иск Муслимова к Старостину частично — обязал полностью вернуть основной долг, неустойку в 500 тысяч рублей и расходы по уплате госпошлины в 60 тысяч. Из текста решения следует — извещенные о месте и времени судебного заседания истец с ответчиком на суд не явились. Также не присутствовали два представителя истца и адвокат ответчика, информированные о процессе.

Де-факто в двух решениях суда позиция ответчика вообще не представлена — нет информации признает ли он иск, а также подлинность договора, расписки и допсоглашения. Соответственно, требований о проведении, скажем, почерковедческой экспертизы в суде никто не высказывал. А самостоятельно суд ее назначать не стал в отсутствие самого Старостина и образцов его почерка... Лишь указал: «Ответчик на судебное заседание не явился, тем самым отказался от реализации права в соответствии со ст. 56 ГПК РФ на предоставление суду доказательств, свидетельствующих о надлежащем исполнении обязательств по договору займа».

В данный момент решение обжалуется в апелляционной инстанции — первое заседание в Верховном суде Дагестана было назначено на 14 марта 2023 года. Впрочем, как уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда, оно не состоялось в связи с болезнью судьи. А уже 15 марта сотрудники МВД Татарстана задержали Муслимова в Казани по обвинению в вымогательстве. Какие основания были у полицейских для недоверия результатам судебного спора в Дагестане — пока можно лишь гадать. Правоохранители комментировать обстоятельства уголовного дела не спешат.

О потерпевшем-ответчике известно немного

Геннадию Старостину — 67. Несмотря на возраст, он является руководителем двух компаний — «Хозрасчетного ремонтно-строительного участка «Казанский» и Торгового дома «Бел-та». Первая организация специализируется на строительстве жилья и нежилых зданий, вторая — на оптовой торговле. При этом в стройфирме, существующей почти треть века, Старостин уже 11 лет является и владельцем, и руководителем. Ранее возглавлял одноименное ЗАО, но оно было ликвидировано в 2012 году.

Кроме того, у Старостина есть четверть доли в ООО «Проектно-конструкторское бюро им. Железкова», которое создавалось для научных исследований и разработок в области естественных и технических наук.

Еще две компании Старостина не пережили 2021-й год — в январе ликвидировали ООО «Фет-Ф», что занималось оптовой торговлей табачной продукцией с 2016 года, в августе прекратило существование ООО «Промнерудсервисплюс» (агентская деятельность по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами).