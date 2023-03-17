Начальника казанского отдела полиции «Вишневский» отправили под домашний арест

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Казани 41-летнего начальника отдела полиции №2 «Вишневский» Вячеслава Кочетова отправили под домашний арест. Именно такую меру пресечения просил Следком.

Под домашним арестом Кочетов будет находиться до 16 мая. Отбывать меру пресечения он будет по месту жительства в Дубровке.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Напомним, 41-летнего начальника отдела полиции №2 «Вишневский» Вячеслава Кочетова заподозрили в посредничестве во взяточничестве. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ

По версии следствия, в марте 2023 года Вячеслав Кочетов, предварительно сговорившись с неустановленными лицами, получил 50 тысяч рублей от некого гражданина. Эту сумму он передал за непривлечение его сотрудниками отдела полиции «Московский» к уголовной ответственности по факту изъятия у него подложного водительского удостоверения и возврат изъятой машины со штрафстоянки.

Свою вину подозреваемый признал лишь частично. Он отметил, что деньги были перечислены на счет его гражданской супруги.

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Ирина Плотникова