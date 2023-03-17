На реконструкцию Третьей транспортной дамбы в Казани не хватает денег

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В мэрии Казани ответили на критику жителей города по поводу ям на Третьей транспортной дамбе. Жалоба появилась в комментариях под публикацией мэрии в соцсетях.

— И Третья транспортная дама в дырках. КВБ утверждает, что там безопасно ездить, но с полос ТС «выкидывает» так как колея глубокая и дыры не по ГОСТу, и ГАИ это подтверждает, — пожаловалась пользователь Roza.

В мэрии отметили, что существует проект реконструкции Третьей транспортной дамбы, но на него не выделили денег. А основные провалы планируется устранить в рамках ближайшего ямочного ремонта.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, исполком Казани оштрафовали за глубокую колею на Третьей транспортной дамбе. Подробности — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов