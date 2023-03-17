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Индия ограничила срок пребывания россиян в стране до 180 дней в год

19:37, 17.03.2023
Индия ограничила срок пребывания россиян в стране до 180 дней в год
Фото: pxhere.com

Индия ограничила срок пребывания россиян в стране до 180 дней в год, сообщает посольство России в Нью-Дели.

— Период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан России по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней, — приводит RT слова заявления.

Фото: pxhere.com

В январе на территории Казахстана вступили в силу новые правила въезда и пребывания мигрантов, в том числе и для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С 27 января россияне, как и другие граждане ЕАЭС, могут находиться в стране не более 90 дней за полгода.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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