Из-за аварии на сетях «Водоканала» перекроют дорогу в Московском районе Казани

Фото: МУП «Водоканал»

В ближайшее время будет перекрыта дорога в обе стороны по улице Химической от улицы Васильченко до Тэцевской. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

— На улице произошел порыв на сетях МУП «Водоканала». Участок будет перекрыт до устранения аварии, — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе из-за аварии на сетях МУП «Водоканал» в девяти домах Советского района Казани отключили воду. Ее не было на улице Отрадной и Даурской.

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Айрат Назипов