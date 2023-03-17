Из-за аварии на сетях «Водоканала» перекроют дорогу в Московском районе Казани
В ближайшее время будет перекрыта дорога в обе стороны по улице Химической от улицы Васильченко до Тэцевской. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».
— На улице произошел порыв на сетях МУП «Водоканала». Участок будет перекрыт до устранения аварии, — рассказали в пресс-службе.
На этой неделе из-за аварии на сетях МУП «Водоканал» в девяти домах Советского района Казани отключили воду. Ее не было на улице Отрадной и Даурской.
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