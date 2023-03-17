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Из-за аварии на сетях «Водоканала» перекроют дорогу в Московском районе Казани

16:32, 17.03.2023 3
Из-за аварии на сетях «Водоканала» перекроют дорогу в Московском районе Казани
Фото: МУП «Водоканал»

В ближайшее время будет перекрыта дорога в обе стороны по улице Химической от улицы Васильченко до Тэцевской. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

— На улице произошел порыв на сетях МУП «Водоканала». Участок будет перекрыт до устранения аварии, — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе из-за аварии на сетях МУП «Водоканал» в девяти домах Советского района Казани отключили воду. Ее не было на улице Отрадной и Даурской.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 17 мар
    Порыв видимо сильный, если такой кусок дороги отломало. Но по сути уже до вечера можно все сделать, была бы подходящая техника и инструменты.
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    Анонимно 17 мар
    Так подмывает же в Казани часто почву
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  • Анонимно 17 мар
    Объездов достаточно, чтобы не стоять в пробках. К тому же это далеко не центр города, так что не задержатся:)
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