Ледовый каток у стадиона «Ак Барс Арена» в Казани демонтируют за 1,78 млн рублей

На демонтаж сезонного ледового катка у стадиона «Ак Барс Арена» по ул. Хусаина Ямашева, 115а готовы направить более 1,78 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Демонтировать каток подрядчику необходимо в течение пяти дней после заключения договора с с заказчиком. Начать работы требуется уже на следующий день после подписания документа.

Подрядчика ищет АО «Казань Арена». Подать заявку на участие в тендере можно до 5 мая.

Фото: Дмитрий Резнов

Напомним, работы по обустройству ледового катка у «Ак Барс Арены» обошлись в 1,7 миллиона рублей. Он открылся перед медиафасадом в конце декабря 2021 года. Каток заливало ООО «ПКП Энергополис» из Марий Эл. С компанией заключили договор как с единственным поставщиком.



Татьяна Демина