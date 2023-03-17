«Пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы»: вице-премьер обратилась к россиянам
Вице-премьер России Виктория Абрамченко, курирующая национальный проект «Экология», призвала жителей страны не покупать каждый сезон новые джинсы. Ее слова приводит РБК.
— Пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы! Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать, — обратила внимание Виктория Абрамченко.
Она объяснила, что при производстве джинсов используется слишком много воды. Вице-премьер предложила россиянам задумываться перед покупкой товаров над тем, как их можно будет утилизировать.
В конце года «Реальное время» писало о победителях экофестиваля «Природа и мы». В рамках него дети представили поделки из джинсового материала. Кто-то смастерил из них сумки, а некоторые собрали игрушки.
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комментарии
Да действительно, сильные мира сего живут в другом изменении.
"Каждый сезон". Хорошо если каждые 2-3 года.
Для народа фразу переделаем так, как сказала небезызвестная Антуанетта:
"Нет хлеба, пусть едят пирожное"