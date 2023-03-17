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«Пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы»: вице-премьер обратилась к россиянам

12:57, 17.03.2023 11
«Пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы»: вице-премьер обратилась к россиянам
Фото: government.ru

Вице-премьер России Виктория Абрамченко, курирующая национальный проект «Экология», призвала жителей страны не покупать каждый сезон новые джинсы. Ее слова приводит РБК.

— Пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы! Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать, — обратила внимание Виктория Абрамченко.

Она объяснила, что при производстве джинсов используется слишком много воды. Вице-премьер предложила россиянам задумываться перед покупкой товаров над тем, как их можно будет утилизировать.

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

В конце года «Реальное время» писало о победителях экофестиваля «Природа и мы». В рамках него дети представили поделки из джинсового материала. Кто-то смастерил из них сумки, а некоторые собрали игрушки.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть

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комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 17 мар
    Да уж, ей и не нужны джинсы, она костюмы носит
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  • Анонимно 17 мар
    Все теперь буду ходить в одних джинсах и нестирать их ведь я тоже расходую воду.
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  • Анонимно 17 мар
    У нее, наверное, есть время пластик и бутылки намывать, а простые россияне впихивают без продыху
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  • Анонимно 17 мар
    Сейчас закипит большая часть населения, которая не в состоянии это делать (менять каждый год)
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  • Анонимно 17 мар
    С головой все в порядке?
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  • Анонимно 17 мар
    из крайности, в крайности, джинсы - хлопок, а не химия, давайте ваще воду не пить.
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  • Анонимно 17 мар
    Хочу и буду покупать. Как будто им заняться нечем, только советы давать ????????????
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  • Анонимно 17 мар
    супер
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  • Анонимно 17 мар
    "Как они далеки, далеки не когда не дадут руки".
    Да действительно, сильные мира сего живут в другом изменении.
    "Каждый сезон". Хорошо если каждые 2-3 года.
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  • Анонимно 17 мар
    Эта глупость для богатых недоумков, помешанных на моде.
    Для народа фразу переделаем так, как сказала небезызвестная Антуанетта:
    "Нет хлеба, пусть едят пирожное"
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  • Анонимно 17 мар
    В ткацком деле используется вода. Сейчас красят ткани химическими красителями, что вредно для природы.
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