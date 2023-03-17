«Пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы»: вице-премьер обратилась к россиянам

Вице-премьер России Виктория Абрамченко, курирующая национальный проект «Экология», призвала жителей страны не покупать каждый сезон новые джинсы. Ее слова приводит РБК.

— Пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы! Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать, — обратила внимание Виктория Абрамченко.

Она объяснила, что при производстве джинсов используется слишком много воды. Вице-премьер предложила россиянам задумываться перед покупкой товаров над тем, как их можно будет утилизировать.

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

В конце года «Реальное время» писало о победителях экофестиваля «Природа и мы». В рамках него дети представили поделки из джинсового материала. Кто-то смастерил из них сумки, а некоторые собрали игрушки.

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Айрат Назипов