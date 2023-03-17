Болгарскую исламскую академию возглавил Фархат Хуснутдинов
Ректором Болгарской исламской академии стал заслуженный юрист Татарстана, экс-председатель Конституционного суда республики Фархат Хуснутдинов. Решение об избрании принято на совете учредителей образовательного учреждения.
Болгарская исламская академия создана в 2016 году. С 2021-го должность ректора занимал Айнур Тимерханов.
Фархат Хуснутдинов родился 18 ноября 1964 года в Кукморском районе Татарстана. Образование получил в Казанском государственном университете им. В.И. Ульянова-Ленина (ныне КФУ) по специальности «правоведение».
С 2010 по 2011 год Фархат Хуснутдинов занимал должность Управляющего делами раиса Татарстана. С 2014-го он возглавлял Конституционный суд республики, ликвидированный в октябре 2022 года.
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