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Болгарскую исламскую академию возглавил Фархат Хуснутдинов

11:31, 17.03.2023 1
Болгарскую исламскую академию возглавил Фархат Хуснутдинов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ректором Болгарской исламской академии стал заслуженный юрист Татарстана, экс-председатель Конституционного суда республики Фархат Хуснутдинов. Решение об избрании принято на совете учредителей образовательного учреждения.

Болгарская исламская академия создана в 2016 году. С 2021-го должность ректора занимал Айнур Тимерханов.

Фото: realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин

Фархат Хуснутдинов родился 18 ноября 1964 года в Кукморском районе Татарстана. Образование получил в Казанском государственном университете им. В.И. Ульянова-Ленина (ныне КФУ) по специальности «правоведение».

С 2010 по 2011 год Фархат Хуснутдинов занимал должность Управляющего делами раиса Татарстана. С 2014-го он возглавлял Конституционный суд республики, ликвидированный в октябре 2022 года.

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Татьяна Демина
ОбществоОбразование Татарстан Хуснутдинов Фархат ГусмановичБолгарская Исламская Академия

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 мар
    а какое отношение у него к богословию?
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