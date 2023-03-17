«Мы понимаем, что некоторые банки против»: ЦБ хочет ввести новый предел банковского перевода «самому себе»

Центробанк считает, что россияне должны иметь право бесплатно переводить свои средства между банками в пределах застрахованной суммы — 1,4 миллиона рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. На сегодняшний день в Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Банком России, в месяц можно бесплатно переводить лишь до 100 тысяч рублей между счетами разных клиентов. Если же сумма перевода окажется выше, то тогда она облагается комиссией, которая не может быть больше чем 0,5% и превышать 1,5 тысячи рублей. Чем может помочь такое решение и является ли оно «свежим» — в материале «Реального времени».

«Мы считаем принципиально важным, чтобы у людей было право переводить свои сбережения свободно»

Как рассказала глава Банка России, речь идет о бесплатном лимите перевода между своими счетами в разных банках. По ее словам, соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении Госдумы.

— Мы понимаем, что некоторые банки против, но мы считаем принципиально важным, чтобы у людей было право свои сбережения, хотя бы в рамках застрахованной суммы, переводить из одного банка в другой банк свободно, — сказала она.

Действительно, в декабре 2022 года ГД приняла в первом чтении законопроект, внесенный главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым. В пояснительной записке говорилось, что предложение направлено на пресечение возможности создания банками заградительных условий для свободного перемещения средств.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не поддерживает практику, когда кредитные организации с помощью высоких комиссий за переводы могут «запирать людей в рамках одного банка, когда даже другой банк предлагает более выгодные условия».



Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Идея зреет уже третий год

Однако о том, что Центробанк начал обсуждать идею сделать бесплатными переводы с собственного счета на свой же счет в другом банке, Набиуллина говорила еще в октябре 2021-го.

— Конечно, можно снять деньги наличными. Их переносить. Но мы уже давно живем в преобладании безналичных форм. И такие комиссии часто могут быть барьером для того, чтобы люди свободно распоряжались своими деньгами и выбирали те банки, где ставки по депозитам для них более привлекательны, — говорила Набиуллина.

Фото: cbr.ru

Как отмечала глава ЦБ, данная инициатива может улучшить конкуренцию среди банков и усилить трансмиссию денежно-кредитной политики. Однако она не уточняла того, каких каналов платежей может коснуться такое решение: СБП, по реквизитам счета, с карты на другую карту и другие.

Стоит отметить, что размер средств в 1,4 миллиона был выбран не просто так. Как уже было сказано выше — это границы страхования вкладов. Все банковские вклады, счета частных лиц и малых предприятий застрахованы. Так, если у банка отзывают лицензию, вкладчики получают свои деньги в пределах этой суммы.

СБП и комиссии популярных банков

Напомним, в настоящее время через Систему быстрых платежей (СБП) в месяц можно бесплатно переводить лишь до 100 тысяч рублей. Если сумма перевода окажется выше, то тогда она облагается комиссией, которая не может быть больше чем 0,5% и превышать 1,5 тысячи рублей. Отметим, что в марте 2021-го Банк России разработал стратегию развития национальной платежной системы, согласно которой 25% межбанковских переводов россиян в 2023 году должны проходить именно через СБП.

В ноябре все того же 2021-го платежная система Visa приняла решение с 1 апреля 2022 года отменить комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона. Однако было и уточнение, что в компании не смогут решить вопрос комиссий, установленных самими банками.

Что касается комиссий, то в большинстве самых популярных российских банков она составляет от 0,5 до 1,5%. Так, например, при переводе на карту какого-либо банка через «Сбербанк Онлайн» от отправленной суммы будет снято 1,5%, но не менее 30 рублей. То же самое ожидает пользователей «Тинькофф» и «Русский стандарт». В «Альфа-Банк» тариф может достигать 1,95% с тем же минимумом. В ВТБ такая комиссия составляет 1% от суммы при минимальной в 50 рублей, в «Райффайзен Онлайн» — от 0,5–0,75%, а в «Ак Барс Онлайн» — 0,3% (минимум 15 рублей).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Диапазон средней ключевой ставки на этот год составляет 7,0—9,0% годовых»

В своем сегодняшнем выступлении Эльвира Набиуллина отметила несколько важных тем из экономики России и ее банковского сектора. Так, например, она рассказала, что по сравнению с концом прошлого года средние месячные темпы роста цен складываются на более высоком уровне. Они приблизились к 4% в пересчете на год, подчеркнула глава Центробанка.

— Ускорение роста цен в январе и последующее замедление в феврале во многом определялись разовыми факторами. Особенно заметно это проявилось в ценах на электронику, стройматериалы, мебель, отдельные продовольственные товары. При этом темп роста устойчивых компонентов инфляции пока остается умеренным, — отметила она.

Также она сообщила, что фактическая динамика ВВП в прошлом году оказалась позитивнее оценки экспертов. По ее словам, значимым фактором, который поддержал экономическую активность в прошлом году, был государственный спрос.

— В начале этого года, как показывают оперативные индикаторы, в том числе индикатор бизнес-климата Банка России, деловая активность продолжила расти. Заметные улучшения мы наблюдаем в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте, торговле, — пояснила Набиуллина.



Фото: cbr.ru

Говоря о внешних условиях, Эльвира Набиуллина заявила, что с февральского заседания они все же ухудшились. По ее словам, это связано с тем, что в отношении государства были введены новые ограничения для внешней торговли. При этом, как рассказала глава ЦБ, физические объемы импорта, заметно выросшие во второй половине 2022-го, остаются устойчивыми. Также она заявила, что динамика инфляции в целом соответствует нашему прогнозу в 5–7% на этот год, экономическая активность складывается несколько лучше.



— Диапазон средней ключевой ставки на этот год составляет 7,0—9,0% годовых, в нейтральный диапазон мы ожидаем вернуться в 2025 году. Мы традиционно обновляем расчет нейтральной ставки в июле в рамках подготовки Основных направлений денежно-кредитной политики, — отметила она.



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Максим Кокунин