VK продала киберспортивную команду Virtus.pro за 174 млн рублей

Киберспортивная команда Virtus.pro была продана за 174 миллиона рублей. Такие сведения опубликованы в отчетности VK за 2022 год.

— В 4-м квартале 2022 года, группа подписала соглашение о продаже и передала контроль над дочерней компанией организацией Virtuspro Ltd. за 174 млн рублей, — сказано в публикации.

Отмечается, что балансовая стоимость проданного актива составила 161 млн рублей.

Фото: vk.com/virtuspro

Virtus.pro (VP, «Медведи») — киберспортивный клуб, основанный в 2003 году в России. Многократный чемпион международных турниров, входит в топ-10 клубов мира по выигранным призовым, более $18 млн. Клуб представлен в пяти игровых дисциплинах: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Rainbow Six Siege, PUBG Mobile и Warface.

Напомним, организаторы ESL запретили игрокам российских организаций VP и Gambit Esports выступать под названием своего клуба.



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Айрат Назипов