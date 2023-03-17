Сергей Шойгу наградил летчиков, предотвративших нарушение границ района спецоперации американским дроном

Фото: скриншот видео

Министр обороны России представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

— Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами, — подчеркнули в министерстве.

В Минобороны России напомнили, что беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью в результате резкого маневрирования. А российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.

Фото: скриншот видео

Напомним, ранее европейское командование ВС США сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 над Черным морем, в результате чего дрон упал в международные воды.

В Минобороны России, в свою очередь, рассказали о своей версии. Там отметили, что российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Черным морем.



Накануне Министерство обороны США опубликовало видео потери американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем. В Пентагоне отметили, что два российских Су-27 провели «небезопасный и непрофессиональный» перехват беспилотного разведывательного комплекса.

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Айрат Назипов