Мобилизованные казанцы впервые приехали в двухнедельный отпуск

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

В Казань из зоны специальной военной операции прибыла первая партия мобилизованных жителей города, которым был предоставлен двухнедельный отпуск. Вместе с ними в столицу республики прибыли военнослужащие, призванные из Башкортостана, Марий Эл, Чувашии и Удмуртии, сообщает пресс-служба мэрии.

В дороге мобилизованные провели несколько суток. Утром бойцов, которые приехали на четырех автобусах, на парковке возле Центрального стадиона встретили их родные и близкие.

Как рассказали вернувшиеся солдаты, с ними работали хорошие инструкторы. Бойцов обучили необходимым навыкам, которые помогли им на передовой.

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

— Самое главное — не унывать, верить, что мы выдержим все это и со спокойной душой сможем вернуться домой, — рассказал один из мобилизованных.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, поручил для всех участников специальной военной операции установить регулярный отпуск длительностью 14 дней. Предоставлять его будут не реже одного раза в полгода. Время на дорогу учитываться при предоставлении отпуска не будет. Владимир Путин заявил, что у военнослужащих будет время и возможность навестить свои семьи.

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Айрат Назипов