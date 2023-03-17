Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Такое решение принял Совет директоров финансового регулятора.

— Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий, — рассказали в ЦБ.

Как отметили в Банке России, в стране восстанавливается деловая и потребительская активность. При этом ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски.

Фото: cbr.ru

— Мы будем принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной переcтройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, — добавили в ЦБ.



По прогнозу Банка России годовая инфляция составит 5—7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Напомним, 13 февраля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Специалисты отметили, что при усилении проинфляционных рисков ЦБ РФ будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

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Айрат Назипов