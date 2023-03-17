России требуется 1 миллион разработчиков и операторов дронов

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

России понадобится к 2030 году около одного миллиона специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Министерства промышленности и торговли страны.

Сейчас в России насчитывается около 100 тысяч специалистов в этой сфере. Это около 10% от прогнозируемой потребности.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

По данным Минпромторга России, число необходимых прикладных специалистов, включая операторов беспилотников, к 2030 году может достигнуть 60% от суммарного объема спроса на кадры в этом секторе. Это порядка 600 тысяч человек.

Напомним, в России разработали транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП. Он способен перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров.



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Айрат Назипов