Объем экстренных заимствований американских банков у ФРС за неделю достиг рекордных $164,8 млрд

Суммарный объем экстренных заимствований банков у Федеральной резервной системы (ФРС) США достиг за неделю рекордных $164,8 млрд, что является признаком обострения проблем с финансированием после банкротства Silicon Valley Bank, сообщает Bloomberg.

Согласно данным ФРС, по итогам семи дней (в момент на 15 марта) объем кредитов на срок до 90 дней составил около $152,8 млрд.

Некоторые банки воспользовались новой кредитной линией, открытой ФРС на этой неделе, которая дает возможность взять кредит на год — всего взяли $11,9 млрд за отчетный период.

А неделей ранее (завершившейся 8 марта), объем заимствований банков составил $4,58 млрд. Отметим, что предыдущий рекорд был установлен во время финансового кризиса 2008 года — тогда сумма составила примерно $111 млрд.



Около $142,8 млрд регулятор также направил на нужды, касающиеся урегулирования ситуации, связанной с крахом Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank.

Накануне президент США выступил с обращением к нации после банкротства двух региональных американских банков — Silicon Valley Bank и Signature Bank. Джо Байден заверил, что граждане не понесут потерь, и попытался убедить их, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны. После его выступления американские фондовые индексы начали торги снижением.

Подчеркнем, что международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз банковской системы США со стабильного до негативного.

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Илина Хакимова