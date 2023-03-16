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Зерновую сделку продлили на 60 дней

18:10, 16.03.2023
Зерновую сделку продлили на 60 дней
Фото: flickr.com

Зерновая сделка продлена на 60 дней, сообщили в МИД России. Зерновая сделка должна автоматически продолжить действие после 18 марта, если никто из участников не выступит против.

Она не предполагает каких-либо специальных механизмов продления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал продление зерновой сделки «жестом доброй воли».

Россия поддержала продление зерновой сделки на 60 дней 13 марта. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин объяснил, что решение продлить зерновую сделку только на 60 дней связано с отсутствием прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.

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Маргарита Головатнко
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