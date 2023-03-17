Си Цзиньпин приедет в Россию на следующей неделе
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20—22 марта по приглашению президента Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем». Они обменяются мнениями относительно углубления сотрудничества стран на международной арене и подпишут ряд двухсторонних документов.
В конце прошлого года Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Москву весной 2023 года. По мнению главы государства, приезд китайского лидера стал бы главным событием года в двухсторонних отношениях стран. Также президент отметил, что этот визит продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей по ключевым вопросам.
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