Си Цзиньпин приедет в Россию на следующей неделе

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20—22 марта по приглашению президента Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем». Они обменяются мнениями относительно углубления сотрудничества стран на международной арене и подпишут ряд двухсторонних документов.

Фото: kremlin.ru

В конце прошлого года Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Москву весной 2023 года. По мнению главы государства, приезд китайского лидера стал бы главным событием года в двухсторонних отношениях стран. Также президент отметил, что этот визит продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей по ключевым вопросам.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов