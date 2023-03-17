Ирек Галиев обновил логотип пекарен в рамках ребрендинга сети

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Прежний дизайн «морально устарел»



Генеральный директор и владелец татарстанской сети пекарен «Жар-Свежар» Ирек Галиев регистрирует новый логотип для своих заведений. Как рассказал «Реальному времени» сам предприниматель, обновление товарного знака является лишь частью масштабного ребрендинга, который длится более года. Так, в пекарнях обновят не только вывески, но и интерьер, работа над которым подходит к завершению.

По словам Галиева, большая часть пекарен на сегодняшний день уже обновлена — дизайн стал свежее и современнее. Что же касается логотипа, то его было решено переделать по тем же причинам, так как предыдущий был придуман еще 8 лет назад и «морально устарел».

— Ребрендинг идет в двух видах. Это внутренний дизайн пекарен и оформление вывесок и другой рекламы. Ремонт, конечно, начался гораздо раньше, где-то года два назад, и уже почти закончен. А шрифт и вывески мы закончили полгода назад. По данному направлению не очень большая часть реализована. Это связано с тем, что вывески надо согласовывать, и это зависит не только от нас, — рассказал владелец компании «Жар-Свежар».

Говоря об изменениях, бизнесмен также сообщил, что в сети пекарен работают над усовершенствованием продукции с помощью кулинарных специалистов.

— На рынке у нас все хорошо, периодически меняем ассортимент, двигаясь по пути улучшения качества продукта. Мы раз в два-три месяца приглашаем разных шеф-поваров и пекарей, которые нам помогают разработать новые виды теста, пирогов, выпечки, начинки, — пояснил он.

Фото: скриншот нового логотипа сети пекарен

Акцент на кофейни

При этом Галиев добавил, что тенденции таковы, что развитие рынка идет не в пользу пекарен. По словам бизнесмена, сейчас его внимание больше нацелено на работу с сетью кофеен.

— Особых планов на этот год нет, развитие идет очень пассивно. Сейчас мы больше развиваем сеть кофеен. Где-то год назад мы открыли сеть кофеен Coffee Teen. Пока девять точек по Казани, — сказал он.

Ранее предприниматель рассказывал, что для продвижения бизнеса изучал работу рынка хлебобулочной продукции в Москве. Уже тогда бизнес все больше склонялся в сторону развития кофеен, так как это было широко распространено в Европе. Однако он считал, что объединение двух форматов в одно заведение будет не сильно востребовано в столице Татарстана.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Развивать пекарню внутри торговой сети убыточно

Предприниматель заявил, что не имеет каких-либо серьезных планов по развитию сети пекарен в текущем году. По той же причине отказался дать прогноз по ситуации на рынке республики.

В начале этого года Ирек Галиев рассказал «Реальному времени», что 2022 год его сеть пекарен пережила достаточно стабильно, без тяжелых потерь:

— Потребление не то чтобы растет, но и не падает, хотя я знаю, что у некоторых пекарен дела шли не очень хорошо. Дело в том, что у нас очень много внимания уделяется качеству, мы достаточно строги по отношению к себе в этом плане. Может, на рынке за год появились несколько новых игроков, но таких традиционных пекарен, как мы, больше точно не стало. Да и цены за год стабилизировались, и такого взрывного роста, как в начале 2022 года, к счастью, уже нет. У нас достаточно все рентабельно, к тому же мы работаем через франшизу, строгий и жесткий входной контроль поставок продукции.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По мнению Галиева, одной из причин, по которой крупные производители хлеба терпят убытки, является развитие собственных пекарен внутри торговых сетей: «Их хлеб, конечно, не сравним по качеству с продукцией хлебозаводов — там идет больше замороженный хлеб. Тот хлеб, что пекут хлебокомбинаты по рецептурам, которым не один десяток лет, он в разы лучше. Но все равно «Пятерочка», «Перекресток» стали вытеснять крупных производителей с рынка. По моему мнению, объемы поставок хлебных изделий от заводов в эти торговые сети заметно упали. К тому же этот формат начинает развивать и сеть «Магнит», что, думаю, еще больше усугубит положение хлебокомбинатов».

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Максим Кокунин