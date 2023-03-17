Рустаму Минниханову объявили благодарность за вклад в социально-экономическое развитие Татарстана
Раису Татарстана Рустаму Минниханову объявлена благодарность президента России, сообщает его пресс-служба.
Благодарность объявили распоряжением президента РФ за вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан и достигнутые успехи в области жилищного строительства.
Сегодня благодарность вручил на заседании в Самаре полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи в Самаре с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым сообщил, что по итогам 2022 года в Приволжском федеральном округе (ПФО) суммарный объем частных инвестиций по проектам института кураторства составил 165 млрд рублей, созданы свыше 22 тысяч рабочих мест. ПФО находится на четвертом месте по уровню достижения плановых показателей по всем проектам.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым