Ледовый каток на территории стадиона «Ак Барс Арена» демонтируют за 1,5 млн рублей
АО «Казань Арена» намерена выделить 1,5 млн рублей на демонтаж сезонного ледового катка на территории стадиона «Ак Барс Арена». Как выяснило «Реальное время», всю работу подрядчик должен выполнить в течение пяти дней с момента подписания договора.
Так, исполнителю будет необходимо слить этиленгликоль из коллектора системы, промыть трубопроводы, демонтировать пароизоляцию из полиэтиленовой пленки, а также очистить территорию от строительного мусора по завершении работ.
Также компании понадобятся самосвалы грузоподъемностью 10 тонн. Сначала рабочие должны упаковать демонтируемое оборудование, а затем увезти его на другую территорию.
По сравнению с прошлым годом демонтаж катка у стадиона «Ак Барс Арена» обойдется дешевле. В прошлом году на эти работы потратили 1,7 млн рублей.
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