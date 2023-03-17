Ледовый каток на территории стадиона «Ак Барс Арена» демонтируют за 1,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

АО «Казань Арена» намерена выделить 1,5 млн рублей на демонтаж сезонного ледового катка на территории стадиона «Ак Барс Арена». Как выяснило «Реальное время», всю работу подрядчик должен выполнить в течение пяти дней с момента подписания договора.

Так, исполнителю будет необходимо слить этиленгликоль из коллектора системы, промыть трубопроводы, демонтировать пароизоляцию из полиэтиленовой пленки, а также очистить территорию от строительного мусора по завершении работ.

Также компании понадобятся самосвалы грузоподъемностью 10 тонн. Сначала рабочие должны упаковать демонтируемое оборудование, а затем увезти его на другую территорию.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По сравнению с прошлым годом демонтаж катка у стадиона «Ак Барс Арена» обойдется дешевле. В прошлом году на эти работы потратили 1,7 млн рублей.



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Айрат Назипов