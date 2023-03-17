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Генпрокуратура признала организацию «Форум свободных народов пост-России*» нежелательной

17:02, 17.03.2023 2
Генпрокуратура признала организацию «Форум свободных народов пост-России*» нежелательной
Фото: Генпрокуратура России

Генпрокуратура России признала нежелательной организацию «Форум свободных народов пост-России*». Она базируется в Польше.

— Установлено, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, а ее руководители, являющиеся гражданами иностранных государств и постоянно проживающие в Литве, Великобритании, Чехии, призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами, — рассказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что в качестве постоянных экспертов на сессиях Форума выступают лидеры этносепаратистских движений и иностранные спикеры, у которых выражена «антироссийская настроенность».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Информация о принятом решении направлена в Минюст России. Не исключено, что в ближайшее время министерство внесет Форум в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

В начале февраля Генеральная прокуратура признала «Форум свободной России*» нежелательной в стране организацией. В Генпрокуратуре объяснили, что деятельность «Форума свободной России»* представляет угрозу конституционному строю и безопасности государства.

*организации, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры

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Айрат Назипов
ОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17 мар
    Отлично. Сепаратистов не нужно поддерживать. Они хотят расчленить Россию по наущению США. "Разделяй и властвуй." Вместо единой России сделать несколько государств, как разъединили Советский Союз, а потом их подчинить своей власти, как Украину, Прибалтику, Грузию, Молдавию.
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    Анонимно 17 мар
    Что это вам даст?
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