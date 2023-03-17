Начальника казанского отдела полиции «Вишневский» заподозрили в посредничестве во взяточничестве

Фото: пресс-служба Управления МВД России по Казани

В Казани 41-летнего начальника отдела полиции №2 «Вишневский» Вячеслава Кочетова заподозрили в посредничестве во взяточничестве. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 291.1 Уголовного кодекса России, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в марте 2023 года Вячеслав Кочетов, предварительно сговорившись с неустановленными лицами, получил 50 тысяч рублей от некого гражданина. Эту сумму он передал за непривлечение его сотрудниками отдела полиции «Московский» к уголовной ответственности по факту изъятия у него подложного водительского удостоверения и возврат изъятой машины со штрафстоянки.

Факт противоправной деятельности выявили в ходе спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. В них участвовали также сотрудники оперативно-разыскная часть собственной безопасности МВД по Татарстану. На данный момент следователи устанавливают всех обстоятельства произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, подполковника полиции Вячеслава Кочетова назначили начальником отдела полиции № 2 «Вишневский» УМВД России по Казани в середине 2021 года. До этого он руководил отделом полиции «Юдино».



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Татьяна Демина