Итоги дня: деревянные девятиэтажки в России, Си Цзиньпин вновь председатель КНР, украинцы и биолаборатории США
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 10 марта:
- Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным. На встрече обсуждались вопросы развития строительного комплекса республики, реализация федеральных программ и меры поддержки строительной отрасли. Также были рассмотрены предложения, подготавливаемые комиссией Госсовета России по строительству, ЖКХ и городской среде в части поддержки отрасли.
- Ирек Файзуллин также анонсировал строительство девятиэтажных жилых деревянных домов в России, соответствующая документация уже разработана. На сегодняшний день она находится на экспертизе. К работе привлечены МЧС и Роспотребнадзор.
- За 2022 год количество обращений в администрацию раиса Татарстана сократилось на 18% — до 81,5 тыс., тогда как в 2021 году число обращений составляло 12,1 тысячи. Из общего количества обращений на личном приеме рассмотрели 8,3 тыс., а в 2021-м — 12,1 тыс., сокращение составило 46%. Через интернет-приемную обратились 24,9 тыс. человек (годом ранее — 33,8 тыс.). Наибольшее количество обращений поступило от жителей Казани — 17,3 тыс., из Набережных Челнов — 2,1 тыс., от граждан из других муниципалитетов — чуть более 9 тыс., из регионов России, стран СНГ и зарубежья — 6,6 тысячи.
- Россия опубликует переписку с Германией, Данией и Швецией по диверсии на «Северных потоках» и распространит ее в Совете Безопасности ООН. В вышеупомянутых странах ведутся расследования, однако Россию к ним не допускают. В конце марта на голосовании в СБ ООН будет выставлена резолюция по газопроводам, но не все государства поддержали такую инициативу.
- На сегодняшний день в России зарегистрировано 549 тысяч безработных граждан. С начала года их стало меньше на 15,5 тысячи человек. В простое на сегодняшний день 45 тысяч сотрудников.
- Стелу «Казань — город трудовой доблести» в сквере у Северного вокзала планируют установить 30 апреля, открытие состоится 8 мая. Концепция разработана архитектором Денисом Стритовичем. Каркас вертикальной конструкции готов на 80%, в ближайшее время начнется изготовление пилонов — составных частей стелы.
- Глава Минздрава Татарстана Марсель Миннуллин призвал врачей отговаривать женщин от абортов, добавив, что рождаемость снижается. В Набережных Челнах она падает с 2018 года. В прошлом году в автограде приняли 6,5 тысячи родов.
- В ряде СМИ появилась информация о том, что в России возобновляется выпуск биометрических заграничных паспортов, который был приостановлен со 2 февраля. Однако позже в «Гознаке» заявили, что в настоящее время выпускают загранпаспорта нового образца только по полученным ранее заявкам и говорить о восстановлении их производства в обычном режиме пока преждевременно.
- В Казани назвали имя учителя года — 2023. Им стала преподаватель русского языка и литературы в ГАОУ «Полилингвальный комплекс «Адымнар» — путь к знаниям и согласию» Екатерина Лисина. Ее общий стаж — 11 лет, из них 6 лет — педагогический стаж.
- Власти Турции в соответствии с введенными западными странами ограничениями в отношении РФ распорядились прекратить транзит санкционных товаров через территорию страны с 1 марта. Сейчас посольством и торгпредством России ведется работа по выяснению всех обстоятельств и возобновлению поставок.
- На КАМАЗе с 13 марта и до особого распоряжения вводится запрет на использование работниками курьерских услуг. Соответствующий приказ подписан заместителем гендиректора по безопасности Сиренем Галиакберовым. Такая мера объясняется усилением безопасности компании в контексте предупреждения угроз террористического и экстремистского характера.
- В инфраструктуру трассы М-7 «Волга» Казань — Набережные Челны в скором времени войдет федеральный ретейлер. Так, на одном из участков автодороги протяженностью около 180 километров появится первый сетевой супермаркет «Верный», основателем и бенефициаром которого является Андрей Рогачев — известный питерский ретейл-предприниматель, создатель сетей «Пятерочка» и «Карусель». Известная продуктовая сеть станет конкурентом для «местных ларьков» сразу трех поселков Пестречинского района Татарстана. Подробнее — в материале издания.
- Прокуратура Казани обнаружила нарушения трудового законодательства в МУП «Метроэлектротранс». Выяснилось, что на предприятии могли несвоевременно или не в полном объеме выдать работникам средства индивидуальной защиты, не проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи и др. В отношении ответственных должностных лиц предприятия возбудили административные дела по ст. 5.27.1 КоАП РФ и ст. 5.27 КоАП РФ.
- Принадлежащая сыну вице-премьера России Марата Хуснуллина — Альберту Хуснуллину — компания «Чистополье» планирует построить маслоэкстракционный завод в Татарстане. Отметим, что в состав агрохолдинга Альберта Хуснуллина входят уже десять сельхозпредприятий в Татарстане. А сейчас рассматривается возможность выйти на новый рынок.
- Торговый центр «Эталон», построенный в центре Казани почти 20 лет назад на базе одноименного производства, вновь выставлен на продажу. Заявленная стоимость — 499 млн рублей — заметно уступает прежней: на 70 млн рублей ниже, чем в 2020 году. При этом управляющий директор ТЦ «Эталон» Айрат Хамурзин в разговоре с нами опроверг продажу, заявив, что впервые слышит об этом. В то же время риелторы сообщили, что работают напрямую с собственником объекта.
- Алкогольные напитки отечественного производства должны в неограниченном количестве предоставляться на обед и ужин в российских отелях, которые работают по системе «все включено», следует из утвержденного Росстандартом стандарта «Услуги средств размещения «все включено» и «ультра все включено». Нормы начнут действовать 30 июня 2023 года.
- В Татарстане совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) по состоянию на 1 января составил 422,4 млрд рублей, увеличившись за год на 21,5%. К 1 февраля он достиг 424,7 млрд рублей. Всего за прошлый год жители Татарстана взяли 46,5 тыс. ипотечных кредитов в общей сложности на 156,4 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по ипотеке в декабре 2022-го в республике сложилась на уровне 6,82% годовых (в декабре 2021 года она составляла 7,65%).
- Полковника Павла Серова, занимающего пост заместителя начальника полиции Татарстана с 2017 года, представили как начальника Управления МВД по Вологодской области.
- В Татарстане третью неделю подряд регистрируют снижение средней цены свежих огурцов. Она упала еще на 16,74%. На 6 марта средняя цена килограмма огурцов составила 192,92 рубля. Это на 38,85 рубля меньше, чем по состоянию на 27 февраля.
- Профицит внешней торговли РФ по итогам января — февраля 2023 года снизился более чем в 2,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составил $15,3 млрд. При этом профицит счета платежного баланса РФ в январе — феврале 2023 года снизился более чем в 2,9 раза, до $12,9 миллиарда.
- Из-за теплой погоды в Татарстане закрылась ледовая переправа через Каму по маршруту Соколка — Новый Закамский в Мамадышском районе республики. С 12.00 13 марта будет завершена работа ледовых переправ Аракчино — Верхний Услон и Зеленодольск — Нижние Вязовые.
- На месте сгоревшего в 2015 году казанского ТЦ «Адмирал» может появиться федеральный центр технологий WorldSkills Russia. Проект уже разработали, но окончательное решение пока не принято. По предварительным данным, ранее озвученным СМИ, площадь объекта должна составить 60 тыс. кв. м. Стоимость реализации может составить порядка 6 млрд рублей.
- В апреле в Россию под новыми названиями вернутся магазины Вershka, Zara и Pull&Bear. Так, Bershka будет работать под названием Ecru, Pull&Bear — под названием DUB, Zara — под названием Maag. При этом ценник планируется оставить прежним.
- На «Мосбирже» курсы евро и доллара к рублю растут к вечеру пятницы, курс евро поднялся выше 81 рубля впервые с 22 апреля 2022 года, а доллар торгуется выше 76 рублей.
- ООО «Центр искусственного интеллекта МТС» (MTS AI), дочка ПАО «МТС», приобрела 49%-ную долю в разработчике умных турникетов и билетных систем «Инфоматика» из Казани. Как выяснило «Реальное время», с ноября 2021 года 100% в ООО «Инфомат» принадлежали сооснователю и директору компании Давиду Тартаковскому, теперь у него остается доля в 51%.
- Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) сегодня единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок, таким образом, он стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок. Всего в голосовании приняли участие 2 952 человека.
Ключевые события 380-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Татарстан начали возвращаться добровольцы, которые, что называется, в одностороннем порядке сочли завершенными свои контракты на прохождение военной службы в рамках СВО. Их, по непроверенным данным, уже больше десятка, и в обстоятельствах увольнения некоторых из них начали разбираться следственные органы. «Реальное время» — о закончившихся контрактах, подписанных рапортах и неизданных приказах, а также об иске, который подал против Татвоенкомата казанский доброволец, не дождавшийся приказа об увольнении.
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении Парижа и Лондона в ближайшей перспективе помочь киевским войскам начать контрнаступление, которое они желают вести.
- А Минобороны России тем временем опубликовало имена украинских участников американских военно-биологических программ. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Кроме должностных лиц Минобороны США, американских биотехнологических компаний и подрядных организаций Пентагона, речь еще идет о более чем 100 участниках с Украины.
- Что касается специальной военной операции, на Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Гряниковка, Синьковка и Тимковка Харьковской области.
- На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и ударами ракетных войск группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Красный Лиман, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе, Преображенка и Щербаки Запорожской области.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Петропавловка Донецкой Народной Республики поражен украинский зенитный ракетный комплекс С-300.
- Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Русин Яр, Степное, Старомайорское, Владимировка, Угледар Донецкой Народной Республики, а также Пологи Запорожской области.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураМедицинаОбразованиеБизнесРозничная торговляЭкономикаФинансыНедвижимостьПромышленностьАгропром
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