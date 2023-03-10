Рустам Минниханов обсудил с главой Минстроя России вопросы развития строительного комплекса Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным. Совещание состоялось в Москве.
На встрече обсуждались вопросы развития строительного комплекса республики, реализация федеральных программ и меры поддержки строительной отрасли.
Также были рассмотрены предложения, подготавливаемые комиссией Госсовета России по строительству, ЖКХ и городской среде в части поддержки отрасли.
Напомним, сегодня Ирек Файзуллин анонсировал строительство в России деревянных девятиэтажек. По его словам, вся необходимая документация уже разработана. На сегодняшний день она находится на экспертизе.
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