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Рустам Минниханов обсудил с главой Минстроя России вопросы развития строительного комплекса Татарстана

18:50, 10.03.2023
Рустам Минниханов обсудил с главой Минстроя России вопросы развития строительного комплекса Татарстана
Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным. Совещание состоялось в Москве.

На встрече обсуждались вопросы развития строительного комплекса республики, реализация федеральных программ и меры поддержки строительной отрасли.

Также были рассмотрены предложения, подготавливаемые комиссией Госсовета России по строительству, ЖКХ и городской среде в части поддержки отрасли.

Фото: rais.tatarstan.ru

Напомним, сегодня Ирек Файзуллин анонсировал строительство в России деревянных девятиэтажек. По его словам, вся необходимая документация уже разработана. На сегодняшний день она находится на экспертизе.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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