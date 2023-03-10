В России под новыми названиями вновь откроются магазины Вershka, Zara и Pull&Bear

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В апреле в Россию под новыми названиями вернутся магазины Вershka, Zara и Pull&Bear. Об этом сообщает «Москва 24».

Так, Bershka будет работать под названием Ecru, Pull & Bear — под названием DUB, Zara — под названием Maag. При этом ценник планируется оставить прежним.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По информации издания, вернуться бренды планировали раньше. Однако из-за землетрясений в Турции сроки пришлось перенести. Сейчас там и в Китае организовано производство одежды с новыми бирками.

Напомним, многие зарубежные бренды покинули российский рынок после начала 24 февраля 2022 года специальной военной операции. По подсчетам ученых из университета Санкт-Галлена, решение уйти из России приняли менее 9% компаний из стран Евросоюза и G7.



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Елизавета Пуншева