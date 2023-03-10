«Учителем года — 2023» в Казани стала Екатерина Лисина

Фото: скриншот видео мэрии Казани

В Казани назвали имя учителя года — 2023. Им стала преподаватель русского языка и литературы в ГАОУ «Полилингвальный комплекс «Адымнар» — путь к знанию и согласию» Екатерина Лисина.

По данным сайта «Электронное образование РТ», общий стаж Екатерины Лисиной — 11 лет. Из них 6 лет — педагогический стаж. Награждена почетной грамотой управления образования Казани за добросовестный труд, значительный вклад в развитие системы образования.

Напомним, в прошлом году в городском конкурсе «Учитель года 2022» победил учитель обществознания лицея-интерната №2 Ильсур Зиганшин. На федеральном этапе он вошел в число лауреатов. За 12 лет Ильсур Зиганшин подготовил больше 120 призеров финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву и обществознанию. Подробнее об учителе — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина