КАМАЗ запретил своим сотрудникам пользоваться услугами курьеров на работе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На КАМАЗе вводят запрет на использование работниками курьерских услуг. Он будет действовать с 13 марта и до особого распоряжения, сообщает корпоративная газета «Вести КАМАЗа».

— Запретить получение работниками и лицами, находящимися на территории ПАО «КАМАЗ» и организаций с участием ПАО «КАМАЗ», любых видов частных доставок (продуктов питания, еды, парфюмерии, цветов и т.д.) курьерскими службами на территории ПАО «КАМАЗ», — говорится в приказе за подписью заместителя гендиректора по безопасности Сиреня Галиакберова.

Директива объясняется усилением безопасности компании в контексте предупреждения угроз террористического и экстремистского характера.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, объем курьерских услуг в Татарстане за десять месяцев составил 114,2 млн рублей. В целом на курьерские услуги и услуги почтовой связи татарстанцы за десять месяцев потратили более 1,3 миллиарда рублей.

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Айрат Назипов