Стелу «Казань — город трудовой доблести» планируют установить в конце апреля

Стелу «Казань — город трудовой доблести» в сквере у Северного вокзала планируют установить 30 апреля, открытие состоится 8 мая, сообщили в мэрии города.



Каркас вертикальной конструкции готов на 80%, в ближайшее время начнется изготовление пилонов — составных частей стелы. В настоящее время в сквере готовится площадка, на которой установят памятную композицию. Строители завершают демонтажные работы и заливают фундамент под пилоны, подключают систему наружного освещения. После схода снега в сквере начнут укладывать брусчатку.

Концепция разработана архитектором Денисом Стритовичем, который стал победителем всероссийского конкурса. Изготовлением конструкции занимается казанское ООО «Неон-Арт». Среди их работ — въездная стела «Казань» на Горьковском шоссе, а также въездные стелы в Москве и Туле. Весь процесс курируется Российским военно-историческим обществом.

Фото: kzn.ru

Власти Казани утвердили план подготовки и проведения празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как выяснило «Реальное время», план содержит больше 30 мероприятий, в том числе открытие стелы «Казань — город трудовой доблести» и шествие «Бессмертный полк» по центральным улицам города. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко