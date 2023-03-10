Ирек Файзуллин анонсировал строительство в России деревянных девятиэтажек

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В России могут начать возводить девятиэтажные жилые дома из дерева. Об этом рассказала глава Минстроя страны Ирек Файзуллин.

По его словам, документация, касающаяся строительства деревянных девятиэтажек уже разработана. На сегодняшний день она находится на экспертизе. К работе привлечены МЧС и Роспотребнадзор, пишет «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, что популярностью у россиян пользуют частные деревянные дома. «Реальное время» в рубрике «Дом в фокусе» давало ответы на часто возникающие вопросы о нюансах возведения такого жилья.



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Татьяна Демина