На месте сгоревшего ТЦ «Адмирал» в Казани могут построить центр WorldSkills

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

На месте сгоревшего в 2015 году казанского ТЦ «Адмирал» может появиться федеральный центр технологий WorldSkills Russia. Проект уже разработали, но окончательное решение пока не принято, сообщает РБК.



— Действительно, проект существует, есть эскизные решения, предварительная оценка по сумме… Я думаю, что в течение этого года, наверное, ситуация определится и будет окончательное решение, — прокомментировал первый замминистра образования и науки Татарстана Андрей Поминов.

По предварительным данным, ранее озвученным СМИ, площадь объекта должна составить 60 тыс. кв. м. Стоимость реализации может составить порядка 6 млрд рублей.



Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Торговый центр «Адмирал» сгорел 11 марта 2015 года. При обрушении конструкций погибли 19 человек. В мае 2019-го Кировский суд Казани признал виновными в этом 12 подсудимых, включая руководство компании-арендатора здания «Заря», инспектора Госстройнадзора, двух приставов и бригаду рабочих, что с помощью газовой горелки ремонтировали крышу пристроя — с него и начался пожар. Все осужденные получили реальные сроки от 4,5 до 13 лет колонии. Добиться отмены приговора и оправдания удалось лишь одному — Роберту Хайруллину, директору УК «АС Менеджмент» (собственник сгоревшего здания).

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Маргарита Головатенко