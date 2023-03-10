Андрей Рогачев откроет первый сетевой супермаркет между Казанью и Челнами на М-7

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в инфраструктуру трассы М-7 «Волга» Казань — Набережные Челны, одной из самых загруженных и важных, в скором времени войдет федеральный ретейлер. Так, на одном из участков автодороги протяженностью около 180 километров появится первый сетевой супермаркет «Верный», который будет обслуживать не только тех, кто проезжает мимо него, но и тех, кто живет вне города. Известная продуктовая сеть станет конкурентом для «местных ларьков» сразу трех поселков Пестречинского района Татарстана. Подробнее — в материале издания.

Никаких супермаркетов, только ларьки и киоски

Длина трассы М-7 «Волга» от Казани до Челнов составляет 281 километр, время пути на машине составляет около четырех часов. На повороте к поселку Первое Мая (841-й километр трассы М-7) не так давно было построено новое здание. В нем расположились офисы, сдающиеся под аренду, а также одно крупное помещение. Под рекламой свободных точек на баннере также имеется номер арендодателя. «Реальное время» связалось с владельцем здания, который рассказал, что в ближайшем будущем в этом месте откроется магазин одной из федеральных сетей, однако не стал комментировать, какой именно.

Появление подобного магазина в этом месте является важным шагом для развития местной инфраструктуры. Перекресток с поворотом к Первому Мая также ведет и к деревне Камыш, а на другой стороне М-7 разбит поселок Ильинский. Тут же по соседству находятся СНТ «Нива» и «Авиатор». При таком количестве населенных пунктов важно отметить, что на самом перекрестке имеется лишь одна гостиница, шашлычная и автомобильная заправка. Возле них все же есть один небольшой продуктовый, но сейчас он «временно закрыт».

Что же касается самих поселений, то, говоря о поселке Первое Мая, важно отметить, что в нем есть три маленьких магазина. Все они расположены вдоль одной и той же улицы — Центральной. Однако ограниченным в них является не только выбор товаров, но и время работы — с 9—10.00 до 20—21.00. Эти же «ларьки», несмотря на скромный ассортимент, кормят и соседнюю деревню Камыш, где и вовсе нет ни одной торговой точки. На противоположной же стороне, в Ильинском, продуктовый магазин всего один — «Авокадо», работающий с 10 до 20.00.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Сеть магазинов вышла за пределы Куюков

Как рассказала «Реальному времени» управляющий партнер Perfect RED Елена Стрюкова, появившуюся торговую площадь на трассе М-7 займет магазин торговой сети «Верный» — ООО «Союз Святого Иоанна Воина». Основателем и бенефициаром компании является Андрей Рогачев — известный питерский ретейл-предприниматель, создатель сетей «Пятерочка» и «Карусель».

Фирма с православным названием на 100% принадлежит нидерландской частной компании с ограниченной ответственностью «Эдпал Б.В». Уставный капитал общества — 1,9 миллиарда рублей. Зарегистрировано в марте 2012 года (10 лет) и в настоящий момент имеет более тысячи магазинов в 4 федеральных округах России. Согласно последним данным, опубликованным за 2021 год, чистая прибыль компании составляет 9,7 миллиона рублей, при этом выручка от продажи достигает 92 миллиардов. Бенефициаром является предприниматель Андрей Рогачев.

Стоит отметить, что ближайший «Верный» от места, где было построено здание, находится только в Куюках. Там же расположены ближайшие «Пятерочка» и «Магнит». Однако Куюки не соприкасаются с трассой М-7.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

К завершению реконструкции М-7 началось активное развитие ее инфраструктуры

О том, что в этом году инфраструктуру трассы М-7 будут активно развивать, стало известно еще в конце января. Так, ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» сообщил, что на участке с 861 по 987 км М-7 в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Мамадышском и Елабужском районах Татарстана планируется построить 22 надземных пешеходных перехода.

Однако переходы далеко не единственная часть новой инфраструктуры. Вместе с ними на самой дороге расширяются полосы, вдоль нее строятся заправки и кафе. Теперь начинают появляться и продуктовые магазины, где автомобилисты смогут приобрести продукты по не завышенным ценам.

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Напомним, реконструкцию участков М-7 «Волга» в Татарстане до границы с Башкирией намерены завершить в 2024 году, сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов на церемонии открытия после реконструкции 18-километрового участка М-7 в Зеленодольском районе под Казанью.



Как рассказывал в ноябре прошлого года начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов, в границах Татарстана трасса станет четырехполосной. Реконструкция участка заняла 3 года. За это время проезжую часть расширили с двух до четырех полос, построили шесть новых путепроводов на пересечении с железной дорогой и двумя автомобильными дорогами, а еще 14 съездов и четыре отнесенных поворота.

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Максим Кокунин