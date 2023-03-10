«Это какие-то риелторы шутят»: кто продает ТЦ «Эталон»

Управляющий директор ТЦ «Эталон» Айрат Хамурзин отрицает продажу объекта, называя цену «смешной»

Многопрофильный торговый центр «Эталон», построенный в центре Казани почти 20 лет назад на базе одноименного производства, вновь выставлен на продажу. Заявленная стоимость — 499 млн рублей — заметно ниже прежней: на 70 млн рублей дешевле, чем в 2020 году. При этом управляющий директор ТЦ «Эталон» Айрат Хамурзин в разговоре с «Реальным временем» опроверг продажу, заявив, что впервые слышит об этом. В то же время риелторы сообщили, что работают напрямую с собственником объекта.

Попытка №2

Спустя два года в Казани предприняли повторную попытку реализовать торговый центр «Эталон» на ул. Московской, 48, рядом с Колхозным рынком. Правда, ТЦ выставлен на продажу не просто как объект недвижимости, а как полноценный арендный бизнес. «Эталон» входил в топ-50 самых дорогих торговых центров города. Его кадастровая стоимость в 2016 году оценивалась в 271,738 млн рублей, хотя в 2015-м — было 495,33 млн.

Четырехэтажное здание по-прежнему выставляется целиком, оно имеет общую площадь в 8 тысяч кв.м, оснащено лифтами «OTIS» и эскалаторами. ТЦ расположен на первой линии, выходит фасадом на оживленную дорогу по улице Московской. Ежедневный трафик оценивается в 70 тысяч человек. Разрешенное использование — торговые и объекты общественного питания, спортивные сооружения.

«Здание прошло государственную экспертизу архитектурно-строительного надзора и отвечает всем требованиям и нормам», — указал продавец. При этом 93% площади «Эталона» заполнены арендаторами. Среди якорных арендаторов «Бургер Кинг», «Пятерочка», пекарня и другие. Заявленная окупаемость проекта — 8,5 года.

ТЦ «Эталон», построенный на базе одноименного производства, вновь выставлен на продажу. Фото: evening-kazan.ru

«Что за чушь! Квартиры стоят дороже»

— Это какие-то риелторы шутят, — отреагировал на новость о продаже ТЦ в разговоре с «Реальным временем» управляющий директор ТЦ «Эталон» Айрат Хамурзин.

О том, что были опубликованы объявления о продаже торгового центра, он узнал случайно. По его словам, здание не продается по такой низкой цене в 62 тысячи рублей за 1 кв. м.

— Что за чушь! Сейчас квартиры в Казани стоят дороже, — возмутился он.

По словам Хамурзина, торговые площади в «Эталоне» заполнены на 97%. «Сейчас подписываем дополнительное соглашение с «Пятерочкой», они будут переформатировать здесь магазин», — рассказал он. Среди арендаторов произошла ротация.

По прежнему продолжает работать «Бургер Кинг», «Пятерочка», но ушла торговая сеть Kari. На верхнем этаже работает фитнес-клуб Alfa Gym, рассказал Айрат Хамурзин.

— Пусть риелторы продают, но 499 млн рублей за бизнес нас не устроит, — заявил он.

По его словам, во время пандемии компания пережила трудные моменты, связанные с обслуживанием кредитов, но в итоге справилась. Сейчас все нормализовалось.

Фото: Дмитрий Кояш/ photobuildings.com

Цену понизили, потому что «рынок упал»

Продажу объекта подтвердил риелтор Альберт Бильданов, представляющий компанию «Центр недвижимости №1». Он сообщил, что сам разместил объявления и на ЦИАН, и на «Авито» в интересах заказчика. По его словам, с ним согласована цена в 499 млн рублей, или за 62 тысячи рублей за 1 кв.м.

— Мы продаем его и как объект недвижимости, и как арендный бизнес, — отметил Бильданов.

Расхождения с мнением управляющего он объяснил разными интересами: «Управляющий всегда хочет сохранить свое рабочее место, никто не хочет ничего продавать», — считает он. Бильданов сообщил, что работает напрямую от собственника объекта. По его словам, цену понизили на 70 млн рублей, потому что «рынок упал».

«Причем не только коммерция, но и жилая недвижимость — в том числе», — указал он. Крупные ТЦ в Казани до сих пор не выставлялись на продажу.

— Продавались в основном торговые объекты с меньшей площадью и меньшей стоимостью. Последние продажи проходили в Советском, Ново-Савиновском районе. Одноэтажные здания продавались по цене в 125 тысяч рублей за квадрат, — рассказал риелтор.

Как уже сообщало «Реальное время», ТЦ «Эталон» ранее принадлежал татарстанскому дорожнику, бенефициару компании «Русремстрой» Рустаму Зарипову. По итогам 2022 года компания получила госконтракты на 1,2 млрд рублей, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Всего за последние четыре года выиграла тендеры на общую сумму свыше 4 млрд рублей, но по итогам 2023 года новых контрактов пока не значится.