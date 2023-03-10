Россия предаст огласке переписку с ФРГ, Данией и Швецией по диверсии на «Северных потоках»

В ближайшее время Россия опубликует переписку с Германией, Данией и Швецией по диверсии на «Северных потоках» и распространит ее в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью YouTube-каналу The Dive.

— Чтобы быть транспарентными, мы скоро опубликуем эту переписку и распространим ее среди членов СБ ООН, — сообщил он.

Полянский подчеркнул, что в вышеупомянутых странах ведутся расследования, однако Россию к ним не привлекают и отказывают в доступе к информации и не дают участвовать. По его словам, в конце марта на голосование в СБ ООН будет выставлена резолюция по газопроводам. Но не все государства поддержали такую инициативу.

Фото: pixabay.com

Постпред добавил, что ряд западных стран и вовсе не хочет принимать участие в этой работе, однако они вынуждены делать это. Выдвигаемые ими эксперты лишь заявляют, что не видят никакой потребности в таком расследовании.



Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже заявил, что Россию по-прежнему не допускают к расследованию. Он также прокомментировал появившиеся в западных изданиях публикации, которые посвящены подрыву «Северных потоков», заявив, что это очередной «скоординированный вброс в СМИ», чтобы отвлечь внимание.

Напомним, New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что «Северные потоки» якобы подорвала проукраинская группировка. Издание отмечает, что она работала без ведома украинского президента, но могла действовать с помощью посредников, имеющих связи с украинским правительством и спецслужбами.



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Илина Хакимова